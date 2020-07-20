Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника

На учениях у берегов Крыма Черноморский флот отработал нанесение ударов ракетами большой дальности "Калибр-НК" по кораблям противника, сообщает пресс-центр Минобороны РФ.

В тренировке, которая состоялась во время внезапной проверки боеготовности Черноморского флота, были задействованы фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также более 10 самолетов морской авиации и противовоздушной обороны.

Самолеты поочередно отработали заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей "противника". После этого фрегаты ЧФ выполнили электронные пуски ракет "Калибр-НК".

Всего в проверке были задействованы более 3000 военнослужащих, 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Черноморского флота, в том числе боевые корабли, суда обеспечения и летательные аппараты.

Во время проверки большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" также перебросили на полигон на мысе Опук личный состав и технику отдельной бригады морской пехоты ЧФ. Им в поддержку на побережье был высажен тактический воздушный десант с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8.

- Двухстороннее учение на межвидовом полигоне Опук с отработкой противодесантной обороны и морскими десантными действиями является кульминацией мероприятий проверки боевой готовности соединений Черноморского флота, - отметил замначальника Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Виктор Лиина.