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20.07.2020 19:15
Рубрика: Власть

Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

На учениях у берегов Крыма Черноморский флот отработал нанесение ударов ракетами большой дальности "Калибр-НК" по кораблям противника, сообщает пресс-центр Минобороны РФ.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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В тренировке, которая состоялась во время внезапной проверки боеготовности Черноморского флота, были задействованы фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также более 10 самолетов морской авиации и противовоздушной обороны.

Самолеты поочередно отработали заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей "противника". После этого фрегаты ЧФ выполнили электронные пуски ракет "Калибр-НК".

Всего в проверке были задействованы более 3000 военнослужащих, 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Черноморского флота, в том числе боевые корабли, суда обеспечения и летательные аппараты.

Во время проверки большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" также перебросили на полигон на мысе Опук личный состав и технику отдельной бригады морской пехоты ЧФ. Им в поддержку на побережье был высажен тактический воздушный десант с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8.

- Двухстороннее учение на межвидовом полигоне Опук с отработкой противодесантной обороны и морскими десантными действиями является кульминацией мероприятий проверки боевой готовности соединений Черноморского флота, - отметил замначальника Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Виктор Лиина.

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