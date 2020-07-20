Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку

Глава администрации популярного города-курорта Анапа Юрий Поляков покинул свою должность. Мэр попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева принять его отставку. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба главы края.

"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Сообщается, что глава края поблагодарил Юрия Полякова за работу и отметил, что "сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена".

Отставка мэра Анапы произошла после сегодняшнего объезда города губернатором и прошедшего по его итогам совещания по вопросу застройки территории. В нем приняли участие вице-губернаторы, представители администрации курорта, общественники.

- Анапу важно сохранить как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой, сказал в своем выступлении на этом мероприятии Вениамин Кондратьев. - Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы.

По данным властей края, закон о запрете капитального строительства в 500-метровой прибрежной зоне действует в регионе с мая 2019 года, но Анапа "четыре месяца вносила соответствующие изменения в правила землепользования и застройки - за это время было выдано порядка 10 разрешений на строительство".

Как стало известно, губернатор поучил созданной краевой комиссии по вопросам застройки Анапы проанализировать эти случаи. При необходимости готовить иски в суды, особенно если речь идет о возведении капитальных объектов в дюнах. А для "исправления ситуации планируется внести изменения в генеральный план курорта". Причем все работы будут проводиться с привлечением общественности и профессионального сообщества, процесс выдачи разрешения на строительство будет ужесточен.

Справка "РГ"

Юрию Полякову - 63 года, он уроженец Кубани, в свое время работал главой администрации Благовещенского сельского Анапского района, затем занимал должность заместителя главы город-курорта. С мая 2014-го по август 2017 года - руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Затем снова вернулся в Анапа на должность первого заместитель главы муниципалитета.

А 26 октября 2017 года Поляков официально вступил в должность главы муниципального образования город-курорт Анапа.