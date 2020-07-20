Мэр Азова вышел на работу после домашнего ареста

В Ростовской области глава администрации Азова Владимир Ращупкин приступил к работе после домашнего ареста.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на завсектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Елену Сайферлинг.

"Он вышел на работу с сегодняшнего числа", - цитирует ее агентство.

Также сообщается, что внимание правоохранительных органов глава администрации привлек из-за передачи в собственность физлицу 17 гектаров земли. Чиновника заподозрили в превышении полномочий. Он находился под домашним арестом 1 месяц 20 суток.