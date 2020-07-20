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20.07.2020 16:14
Рубрика: Власть

На завершение долгостроев в Волгоградской области выделят субсидии

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгограде прошла встреча инициативной группы дольщиков двух проблемных жилых комплексов с представителями инспекции госстройнадзора Волгоградской области, Фонда защиты прав дольщиков, юристами и застройщиками. Результатом переговоров стало то, что собственники квартир решили отказаться от идеи голодовки.​
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

На достройку "замороженных" объектов в бюджете Волгоградской области предусмотрено 200 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на субсидии новому застройщику. Оценку степени готовности и стоимости завершения домов дадут федеральные эксперты. До конца следующей недели по итогам обследования специалисты разработают дорожную карту с указанием последовательности и сроков выполнения работ по завершению многоэтажных домов. Решение о достройке будет принимать Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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- После заключения соглашения с Фондом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал ускорить собирания документов, необходимых для принятия Наблюдательным советом окончательного решения о финансировании завершения строительства дома, -​ прокомментировал заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области ​Роман Касьянов.

Исполнение принятых решений взяло на ежедневный контроль руководство прокуратуры области.

За последние шесть лет в регионе достроили 70 многоквартирных домов - новоселами стали 6000 семей дольщиков. Так, разработанный порядок действий по завершению каждого долгостроя позволил завершить ЖК "Доминант", многоквартирный дом на Лавочкина, 7, здание по адресу площадь Труда, 2, в Волжском, ЖК "Алфавит" и другие. ​ В 2020 году будут введены еще 17 таких объектов, что позволит решить жилищный вопрос для 1300 семей.

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