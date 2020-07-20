На трассе "Таврида" открыли четыре полосы от Керчи до Симферополя

Новости

В Осетии с 21 июля снимут новые ограничения по коронавирусу 11:43
Новосибирск признали самым криминальным городом России 11:38
На Урале площадь пожара в заповедном лесу достигла 5,7 гектара 11:30
В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось почти на 46% за месяц 11:26
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста 11:23
Названы версии смертельного ДТП с автобусом в Москве 11:23
Более 60% подростков хотят вернуться к традиционным урокам 11:18
Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" откроется в конце года 11:18
Российский мультфильм "Огонек-огниво" покажут на кинофестивале в Шанхае 11:16
23 тысячи московских выпускников сдают ЕГЭ по иностранным языкам 11:15
Испытания новых снарядов для РСЗО сняли на видео 11:09
Москвичам посоветовали не купаться в линзах из-за опасной амебы 10:58
Опыты показали эффективность ультрафиолета против COVID-19 10:51
Прокуратура проверит исчезновение самолета Ан-2 в Бурятии 10:47
Записавшая пин-код на банковской карте сахалинка лишилась 600 тысяч 10:35
В России снизился спрос на товары для отдыха 10:27
Корабельный вариант 57-мм боевого модуля создали в России 10:27
На Чукотке ограничения по COVID-19 продлили до 3 августа 10:14
Трамп назвал США победителем в двух "прекрасных мировых войнах" 10:11
В Татарстане во время движения развалился аттракцион 10:07
По Анапой дельфины напугали снимавших их на видео туристов 09:59
В Москве почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице 09:54
В Москве пассажирский автобус врезался в остановку 09:52
На Таймыре откачали и вывезли еще 85 кубов авиатоплива с места разлива 09:50
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 10:55
Рубрика: Экономика

На трассе "Таврида" открыли четыре полосы от Керчи до Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
По четырем полосам федеральной трассы "Таврида" на участке от Белогорска до Симферополя началось рабочее движение автомобилей.
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

Таким образом, от Крымского моста теперь уже до столицы Крыма можно доехать, не пересекаясь со встречным потоком. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления "ВАД" по Республике Крым Григорий Назаров.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новоси
Подписан контракт на строительство восьмого участка трассы "Таврида"

С увеличением турпотока на полуостров движение автомобилей с начала июля стало более интенсивным, и открытие четырех полос позволит ликвидировать заторы и пробки на подъезде к столице республики, через которую автомобилисты едут на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь.

- Если до понедельника машины шли по четвертому этапу по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 километров в час, то с запуском четырех полос она увеличена до 90 за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы, - уточнил Григорий Назаров. - На перекрестках Русаковка - Зеленогорское, Цветочное - Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 километров в час. Эти участки переведут на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов, позволяющих пересечь по ним основной ход трассы.

Для жителей поселка Зуя в понедельник открыты на полное развитие две транспортных развязки. Первая из них расположена в начале поселка ближе к Симферополю, вторая построена в конце поселка перед селом Крымская Роза. Она представляет собой две разворотных петли со съездом в Зую и выездом из нее. С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам Тавриды от Керчи до Симферополя.

Фото: Сергей Винник/ РГ
Минтранс РФ изучит необходимость железнодорожной ветки Керчь - Симферополь

Напомним, четырехполосный участок трассы от Керчи до Белогорска был открыт 30 июня после визита на объект министра транспорта РФ Евгения Дитриха, который высоко оценил результат строительно-монтажных работ и допустил возможность открытия четырех полос на 155-ти километрах трассы. Министр подчеркнул, что это позволит повысить комфорт и безопасность движения по главной дороге Крыма, что необходимо, учитывая рост транспортного потока с открытием курортного сезона.

Справка "РГ"

Трасса "Таврида" - это главная транспортная магистраль Крыма протяженностью в 250,7 километра, которая пройдет от Керчи до Севастополя. Общая готовность "Тавриды" достигла 92 процентов. Движение по ней будет открыто в сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию состоится в декабре этого года.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей
Названы версии смертельного ДТП с автобусом в Москве
Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками