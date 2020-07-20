На трассе "Таврида" открыли четыре полосы от Керчи до Симферополя

По четырем полосам федеральной трассы "Таврида" на участке от Белогорска до Симферополя началось рабочее движение автомобилей.

Таким образом, от Крымского моста теперь уже до столицы Крыма можно доехать, не пересекаясь со встречным потоком. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления "ВАД" по Республике Крым Григорий Назаров.

С увеличением турпотока на полуостров движение автомобилей с начала июля стало более интенсивным, и открытие четырех полос позволит ликвидировать заторы и пробки на подъезде к столице республики, через которую автомобилисты едут на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь.

- Если до понедельника машины шли по четвертому этапу по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 километров в час, то с запуском четырех полос она увеличена до 90 за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы, - уточнил Григорий Назаров. - На перекрестках Русаковка - Зеленогорское, Цветочное - Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 километров в час. Эти участки переведут на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов, позволяющих пересечь по ним основной ход трассы.

Для жителей поселка Зуя в понедельник открыты на полное развитие две транспортных развязки. Первая из них расположена в начале поселка ближе к Симферополю, вторая построена в конце поселка перед селом Крымская Роза. Она представляет собой две разворотных петли со съездом в Зую и выездом из нее. С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам Тавриды от Керчи до Симферополя.

Напомним, четырехполосный участок трассы от Керчи до Белогорска был открыт 30 июня после визита на объект министра транспорта РФ Евгения Дитриха, который высоко оценил результат строительно-монтажных работ и допустил возможность открытия четырех полос на 155-ти километрах трассы. Министр подчеркнул, что это позволит повысить комфорт и безопасность движения по главной дороге Крыма, что необходимо, учитывая рост транспортного потока с открытием курортного сезона.

Справка "РГ"

Трасса "Таврида" - это главная транспортная магистраль Крыма протяженностью в 250,7 километра, которая пройдет от Керчи до Севастополя. Общая готовность "Тавриды" достигла 92 процентов. Движение по ней будет открыто в сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию состоится в декабре этого года.