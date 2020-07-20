По Анапой дельфины напугали снимавших их на видео туристов

В районе черноморской станицы Благовещенской, расположенной примерно в 40 километрах от Анапы, туристы сняли на видео близко подплывших к берегу дельфинов. Очевидцы опубликовали этот ролик в соцсетях.

На кадрах видно двух особей, плещущихся около берега в прозрачной морской воде. Затем млекопитающие, словно позируя, стали приближаться к снимавшим их девушкам, и те с громкими криками выбежали из моря.

В комментариях к видеоролику одни раскритиковали туристок за шум ("Своими дикими воплями нарушили природную идиллию!"), а другие посоветовали держаться от дельфинов подальше ("Они там часто охотятся, и к ним лучше не подходить, они с такой скоростью там плавают, что могут сломать что угодно желающему потрогать").

Специалисты утверждают, что дельфины редко подплывают к человеку и особенно так близко к берегу. Возможно, они играючи ищут добычу, и неподготовленным людям лучше не приближаться к диким животным.