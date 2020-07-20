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20.07.2020 18:12
Рубрика: Власть

Путин обещал загрузку оборонным предприятиям Крыма

Текст: Кира Латухина

Предприятия ОПК Крыма и так имеют большие заказы, но возможны и дополнительные шаги по поддержке. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими судостроительного завода "Залив" в Крыму.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Президента спросили, будет ли поддержка частным предприятиям полуострова, занятым в ОПК. "ОПК мы стараемся загрузить, это совершенно очевидный факт", - заметил Владимир Путин.Заказы по линии ОПК в целом в Крыму достаточно большие, сказал он.

Президент напомнил о госпрограмме развития ОПК. "Мы уже достаточно давно разработали эту программу, для того чтобы вовремя начать переоснащение армии и флота новыми системами вооружения. Для того чтобы их производить, нужно современное, высококлассное, мирового уровня оборудование", - заметил он. Удалось уже значительно переоснастить производственную базу.

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Но есть проблемы для частных предприятий, признал Путин. Если государство вкладывает в них, то ждет, чтобы частник передал часть акций - "иначе это просто подарок со стороны государства в частные руки", пояснил он. Кто‑то на это идет, чтобы поднять уровень предприятия. В некоторых случаях даже - на утрату контрольного пакета. "Есть другой способ поддержки и другой инструмент - Фонд развития промышленности. Там мы выдаем займы под очень низкий, льготный, один процент", - сказал президент.

"Конечно, мы все время думаем о том, что еще дополнительно делать по поддержке, но загружать предприятия Крыма будем, точно", - обещал глава государства.

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