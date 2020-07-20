Путин объяснил, почему Украина не вкладывала в развитие Крыма

В ходе общения с работниками судостроительного завода в Керчи президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина в свое время забирала у Крыма больше, чем давала для его развития.

Один из собеседников президента отметил, что для восстановления "разрушенных Украиной отраслей понадобятся большие деньги".

- Они не то чтобы были разрушены - они просто не развивались, - отреагировал российский лидер. Он сообщил, что разговаривал на эту тему с руководством украинского правительства еще в те времена, когда отношения Москвы и Киева были нормальными. "Спрашивал: "Зачем вы из Крыма деньги забираете?", - рассказал Путин. - Они в ответ: "У нас выбора нет. Крым ведь генерирует доходы, мы вынуждены забирать, чтобы поддержать другие регионы Украины".

Президент сделал вывод, что украинские власти вынуждены были поступать подобным образом. "И не потому, что специально против Крыма работали, - добавил он. - Просто в силу тяжелой экономической ситуации. Действительно, все постепенно приходило в упадок, но это не было целенаправленной работой".