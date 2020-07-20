Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму

Сборная России по скалолазанию была переведена в "чистую зону" федеральной базы, после того как она успешно прошла карантин в центре спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Как стало известно из пресс-релиза, последние несколько дней все представители сборной провели в одиночных номерах, пока сдавали тесты на COVID-19. После получения результатов старший тренер команды и спортсмены рассказали, что теперь они могут спокойно приступить к долгожданным тренировкам, и поделились тем, как проводили свое время на карантине.

Сергей Сигов, старший тренер сборной России: "Результаты тестов у всех участников сбора отрицательные, поэтому мы переведены в "чистую зону" и можем приступать к тренировкам. На первых тренировках будем заниматься ОФП и СФП. Ждём, когда соберут скалодромы. И тогда уже приступим к лазанию."

Николай Яриловец, спортсмен сборной России: "Режим последние дни был такой: утром тренировка час-полтора. Потом по учебе писал конспекты, книжку читал, периодически валиком раскатывался. Вечером делал вторую тренировку часа 2 по длительности. Затем было время посидеть в соцсетях и отбой. От сборов жду хорошей атмосферы, большого количества тренировок. Надеюсь, условия будут полностью удовлетворять мои потребности."

Станислав Кокорин, спортсмен сборной России: "Каждый жил в гордом одиночестве в своем номере. Кто успел закупиться продуктами до заезда, на изоляции явно не скучал. В целом, ничего нового. Мы жили примерно также весь апрель. Закалка есть, настроение тоже. Просто сидели и ждали свои результаты."

Напомним, что сбор в "Крымском" - первое ТМ для скалолазов сборной России в эпоху пандемии. Он продлится до 28 июля. На нем присутствует большая часть лидеров в дисциплине "скорость". Среди них такие спортсмены, как Юлия Каплина, Владислав Деулин, Станислав Кокорин, Александр Шилов, Сергей Рукин, Екатерина Баращук, Дарья Кан (все - Тюменская область), Дмитрий Тимофеев (Пермский край), Анна Цыганова (Красноярский край), Елизавета Иванова, Ярослав Пашков, Демьян Зайцев (все - Свердловская область), Лев Рудацкий (Москва), Арсений Богомолов (Воронежская область), Алмаз Нагаев (Башкортостан).

Также все еще продолжается строительство скалодрома для тренировок в дисциплине "боулдренг", который будет готов в ближайшие дни.