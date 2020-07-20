Семь сотрудников администрации Ялты госпитализированы с коронавирусом

У семи сотрудников администрации курортного города Ялты диагностирован коронавирус, и они незамедлительно госпитализированы в 7-ую городскую больницу Симферополя. Состояние здоровья всех заболевших - удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Больные отправлены на лечение в Симферополь, поскольку в инфекционном отделении горбольницы Ялты лечатся профильные для этого подразделения больные с учетом сезонности, - пояснили в мэрии. - Администрация города и Роспотребнадзор провели профилактические мероприятия, чтоб предотвратить распространение заболевания. Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

В подведомственные учреждения администрации введены дополнительные ограничительные меры - дезинфекция поверхностей, термометрия и масочный режим. Личный прием граждан ограничен.

Всего за последние сутки в Республике Крым зарегистрированы 14 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму. Девять из них выявлены при обращении к врачам (в том числе один человек приехавший из другого субъекта РФ), четыре человека - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один - при скрининге здоровых. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции.