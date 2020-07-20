В Алуште туристы застряли на колесе обозрения

В Алуште сотрудникам госучреждения "Крым-Спас" пришлось вручную прокручивать колесо обозрения, чтоб спустить на землю зависших в кабинке в воздухе отдыхающих.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым, днем на пульт МЧС поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии, приведшем к остановке аттракциона.

В этот момент на высоте в двух кабинках находились шесть человек, в том числе двое детей. К месту ЧП оперативно выехала дежурная смена Алуштинского спасательного отряда.

- Приехав на место, спасатели быстро оценили обстановку и решили опускать колесо вручную, - рассказал подробности министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Специалисты "Крым-Спас", используя трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение, поднялись к мотору аттракциона и вручную прокрутили маховики двигателей, опустив кабинки аттракциона к посадочной площадке.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.