В Гидрометцентре рассказали о жаре и ливнях на Черноморском побережье

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на Черноморском побережье России.

В ближайшие два дня в Сочи ожидается 37-градусная жара. "С легкостью можно получить тепловой удар", - сказал синоптик. И посоветовал отдыхающим не находиться долго на улице. А если все же хочется быть на свежем воздухе - лучше сменить пляжный отдых на прогулки в парках.

И, как это часто бывает, после жары на курорт обрушатся ливни, гроза, град и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. "Это касается всего Краснодарского края, Сочи в том числе", - подчеркнул Вильфанд. Сильные осадки 20 и 21 июля также ожидаются в Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.