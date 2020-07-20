В нацпарке Сочи задержали охотившегося на дичь браконьера

В Сочинском национальном парке задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

В ночь с 17 на 18 июля на территории Головинского участкового лесничества оперативная группа изъяли у нарушителя ружье Pegasus с боеприпасами.

Как рассказал заместитель директора по охране окружающей среды и экологической безопасности Сочинского национального парка Евгений Парамонов, такое оружие применяется браконьерами для охоты на крупную копытную дичь.

Задержанного доставили в Лазаревский отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что на территории Сочинского нацпарка запрещены нахождение с оружием, езда вне дорог общего пользования авто- и мототранспортных средств на особо охраняемую природную территорию, охота, рыбалка, вырубка деревьев, разведение костров за пределами специально оборудованных мест и сбор краснокнижных растений. Нарушение закона влечет как административную, так и уголовную ответственность.