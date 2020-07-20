В Ростове семилетний ребенок погиб от удара током на детской площадке

В Ростове-на-Дону семилетний мальчик погиб в результате удара электрическим током на детской площадке. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников ТСЖ "Восход".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, трагедия произошла вечером 19 июля во дворе многоэтажного дома на улице Таганрогской. Ребенок, пытаясь перелезть бетонный парапет, ведущий на игровую площадку, случайно прикоснулся к столбу освещения, находящемуся под электрическим напряжением. От удара током мальчик упал с высоты более двух метров, сломал шею и скончался.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что взяли расследование уголовного дела на особый контроль.

"Обстоятельства свидетельствуют о том, что товариществом собственников жилья "Восход" не были приняты должные меры к своевременному выявлению и устранению неисправностей на детской игровой площадке", - сообщили в надзорном ведомстве.