В Ростовскую область прибыл первый в 2020 году теплоход с туристами

Первый в этом году круизный теплоход с туристами прибыл в Ростовскую область. Это четырехпалубный "Сергей Кучкин", следующий по маршруту Самара - Ростов-на-Дону - Астрахань - Самара.

Как сообщили в правительстве региона, теплоход остановился в станице Старочеркасской, а туристов трансфером доставили в Ростов. Затем они отправились дальше.

Из-за эпидемии коронавируса весенние речные круизы по Дону не состоялись. Их перенесли на более позднее время.

Как отмечают специалисты, возобновление речных круизов имеет особое значение для региона, поскольку туристическая отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших в результате ограничений, введенных из-за пандемии. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону.