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20.07.2020 13:20
Рубрика: Экономика

В Ростовскую область прибыл первый в 2020 году теплоход с туристами

Текст: Руслан Мельников
Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области
Фото: Правительство Ростовской области

Первый в этом году круизный теплоход с туристами прибыл в Ростовскую область. Это четырехпалубный "Сергей Кучкин", следующий по маршруту Самара - Ростов-на-Дону - Астрахань - Самара.

Фото: Ирина Штольба
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Как сообщили в правительстве региона, теплоход остановился в станице Старочеркасской, а туристов трансфером доставили в Ростов. Затем они отправились дальше.

Из-за эпидемии коронавируса весенние речные круизы по Дону не состоялись. Их перенесли на более позднее время.

Как отмечают специалисты, возобновление речных круизов имеет особое значение для региона, поскольку туристическая отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших в результате ограничений, введенных из-за пандемии. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону.

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