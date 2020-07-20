Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгоградской области 34-летнего безработного, который подозревается в поджоге домов трех пожилых соседок по садоводческому товариществу.

Как сообщили в региональном управлении МВД, дома принадлежали 71-летней, 65-летней и 72-летней женщинам.

Задержанный мужчина сознался в поджоге. Как оказалось, он с 2019 года конфликтовал с соседками. Когда в домах пенсионерок никого не было, мужчина устроил пожар с помощью тряпки, облитой горючей жидкостью.

Возбуждено уголовное дело статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю грозит лишение свободы до пяти лет.