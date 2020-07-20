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20.07.2020 09:28
Рубрика: Общество

Из уха тюменца достали улитку

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим) Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)

С редчайшим случаем столкнулся лор ишимской больницы. На прием к нему пришел 46-летний мужчина: он пожаловался на заложенность в ухе, по ощущениям там что-то шевелилось.

Фото: Пресс-служба Центра имени Алмазова
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"При промывании мы были удивлены оба: в слуховом проходе оказалась улитка-прудовик размером меньше сантиметра. При этом она была живая. В моей врачебной практике подобное случилось впервые", - говорит врач-оториноларинголог Областной больницы №4 Александр Гартунг.

Пациент рассказал, что в этот день купал собаку в реке, но сам в воду не заходил. Когда пес вышел на берег и начал отряхиваться, мужчина почувствовал, как что-то попало ему на ухо. Он сбросил, как ему показалось, посторонний предмет, но, скорее всего, наоборот подтолкнул улитку внутрь.

"С супругой попробовали сами извлечь инородное тело, но поняли, что этого делать не стоит. Пришлось ехать в больницу, доктор быстро промыл ухо и нашел улитку. Это был шок!", - поделился мужчина.

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