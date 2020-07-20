На Ямале нашли могилу-фантом XIX века

Археологи Научного центра изучения Арктики завершили исследование могильника XIX века - памятника Нюрымпосллор на Ямале.

Одно из захоронений оказалось могилой-фантомом. То есть останков человека в ней не было, а вместо них лежала обрядовая кукла, олицетворяющая дух погибшего, а также топор, наконечники стрел, железные и медные бляхи.

Как говорит руководитель экспедиции, научный сотрудник сектора истории и археологии центра изучения Арктики Александр Гусев, такие захоронения устраивали для пропавших без вести, утонувших, погибших при таких обстоятельствах, когда останки захоронить было невозможно. Называют такие могилы кенотафом. Археологи исследовали в общей сложности четыре могилы в Нюрымпосллоре.

Второе захоронение принадлежало взрослой женщине. В нем было много женских украшений: медных блях, бус, браслетов и сережек. А в области головы, как это бывает при захоронении женщин, лежал перевернутый котел.

Еще две могилы оказались детскими. В первой находились останки младенца, умершего в возрасте примерно до полугода, и бубенчики. Во второй был погребен мальчик 6-8 лет. Его захоронение, по признанию ученых, было самым богатым на артефакты. Ученые извлекли из могилы по паре медных ножен и железных ножей, множество медных блях и пуговиц.

- Аналогичные захоронения мальчиков 6-8 лет с более богатым сопроводительным инвентарем, чем у взрослых, были обнаружены на некрополе Зеленый Яр, а также в памятниках Сургутского Приобья, - рассказывает Александр Гусев.

Мальчик - будущий мужчина. Очевидно именно эта возрастная планка олицетворяла некий рубеж и постепенный переход ко взрослой жизни. Поэтому население севера Западной Сибири в прошлом трепетно относились к детям в таком возрасте. И хоронили их с особым почитанием.

По мнению ученого, продолжение исследований могильника XIX века может дать еще больше данных для реконструкции истории Ямала и сопредельных территорий. Пока же собранная коллекция артефактов (около ста единиц) после описания будет передана на постоянное хранение и экспонирование в окружной музейно-выставочный комплекс имени Шемановского.

Кстати

Археологический памятник Нюрымпосллор расположен в Приуральском районе ЯНАО на берегу протоки Горный Полуй. Открыт в 2017 году благодаря местным жителям, сообщившим о могильнике ямальским ученым. Первые археологические исследования на памятнике были проведены в 2018 и 2019 годах.

Эксперты Научного центра изучения Арктики связывают Нюрымпосллор с известным некрополем эпохи Средневековья Зеленый Яр, где были обнаружены мумифицированные останки людей. Могильник XIX века расположен на одинаковом расстоянии между Салехардом и Зеленым Яром. Судя по сделанным находкам, жители севера Западной Сибири в Средневековье и эпоху Нового времени использовали примерно одинаковые погребальные обряды.