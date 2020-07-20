На Ямале следователи пришли с обыском в районную администрацию

Обыск и другие следственные мероприятия проходят в администрации Шурышкарского района на Ямале.

"Следственно-оперативная группа работает в Шурышкарском районе в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки по. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - подтвердила "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета ЯНАО Елена Демьянова.

Как ранее сообщало ведомство, должностные лица администрации подозреваются в том, что с 2017 по 2019 год они перенаправляли бюджетные деньги, которые были выделены на содержание и развитие дорог и сферы ЖКХ, в некие коммерческие структуры. При этом по факту у этих фирм не было производственных мощностей, чтобы проделать запланированную работу.

"В результате бюджетной системе муниципального образования причинен ущерб в размере более 300 миллионов рублей", - говорится в материалах СК.

Сейчас все причастные к преступлению устанавливаются. Идет расследование.