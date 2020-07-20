На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Ограничительные меры в Свердловской области продлили еще на неделю - до 27 июля. При этом введены небольшие послабления.

В частности, как написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. Правда, зрителей при этом в зале быть не должно. Кроме того, теперь официально можно устраивать мероприятия на открытом воздухе - спектакли, концерты, представления, кинопоказы. С одним условием: посетителей не должно быть более половины от того количества, которое вмещает площадка. Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено еще 234 случая COVID-19 (итого за время пандемии - 18023).

Состояние 187 находящихся в больницах пациентов - тяжелое. Зарегистрировано еще два летальных исхода, общее число погибших от коронавируса - 195.