Сотрудники строительной фирмы в Тобольске заразились COVID-19

Крупный очаг заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Тобольске. "В строительной компании выявлено 57 случаев заболевания и более 300 контактных лиц", - сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Также новые случаи выявлены в ОКБ №2. В целом в Роспотребнадзоре сообщают о пяти очагах инфекции с общим количеством заболевших 154 и числом контактных - более 1,5 тысячи человек.

В целом же, подчеркнул Летюшев, распространение болезни в регионе продолжается в основном через семейные очаги (на долю родственных связей приходится 76 процентов случаев). "Нужно воздержаться от посещения мест массового скопления людей, от посещения пляжей", - напомнил он.

По данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 112 новых случаев - это самый большой показатель за весь период пандемии (в общей сложности в области на сегодня известно о 4779 носителях болезни). 22 пациента с коронавирусом скончались (у всех были хронические недуги).

У 80 процентов инфекция протекает в форме ОРВИ, еще около 18 процентов приходится на внебольничные пневмонии. Остальные случаи - бессимптомные. В основном болеет взрослое трудоспособное население - почти 60 процентов случаев.