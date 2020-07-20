Ученые предложили логопедам способ работы с детьми-билингвами

Ученые ТюмГУ назвали слабое место в профессиональной подготовке нынешних логопедов. По мнению экспертов, у врачей есть сложности в работе с детьми, у которых нарушения речи вызваны тем, что они являются билингвами - то есть говорят на двух языках.

Посвященную этому вопросу статью тюменские исследователи опубликовали в журнале "Современный ученый".

"В вузовской подготовке специалистов-дефектологов недостаточное внимание уделяется учебно-методическим комплексам, посвященным этнопедагогике", - говорится в публикации. Причина, по мнению авторов, в том, что пока нет однозначной интерпретации такого понятия как билингвизм: каков механизм его возникновения, как он влияет на развитие ребенка.

Между тем проблема реально существует: в Тюменской области (как и во многих других регионах) уже сейчас живет много мигрантов, и поток их не иссякает. Дети из таких семей часто допускают ошибки в произношении, неправильно строят предложения и расставляют логические ударения в тексте. Иногда у них встречается заикание. Все эти дефекты логопед должен уметь исправлять.

"В детсады и школы поступают ребята, речевое развитие которых проходит в условиях двуязычия. Дети мигрантов часто говорят на русском с ошибками. Это требует особой коррекции", - цитирует РИА Новости доктора педагогических наук, завкафедрой возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ Наталью Малярчук.

По мнению экспертов, работа с билингвами, у которых есть нарушения в речи, должна учитывать этническую принадлежность и психолингвистические особенности развития ребенка. "Дефектологи должны точно оценить языковые способности ребенка, выявить задержанное или нарушенное речевое развитие на каждом языке ", - уверены в вузе.

Там планируют разработать методичку для логопедов, которые сталкиваются в своей практике с детьми-билингвами.