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20.07.2020 10:33
Рубрика: Общество

Умер знаменитый автор песни "Уральская рябинушка"

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)
На 96-м году жизни скончался знаменитый уральский автор песен Евгений Родыгин. Сообщение об этом ТАСС подтвердили в Союзе композиторов Свердловской области. Информация о прощании с музыкантом будет известна позже.
Фото: Анатолий Семехин/ТАСС Фото: Анатолий Семехин/ТАСС
Фото: Анатолий Семехин/ТАСС

2020 год на Среднем Урале был объявлен Годом Евгения Родыгина - композитора, фронтовика, народного артиста России. А началось все в 1937 году, когда его отец продал корову и купил 12-летнему сыну баян. Это решило судьбу Евгения.

С инструментом он практически не расставался. Буквально за две недели до победы в бою на Одере был тяжело ранен. "Помню как сейчас. Контузия - и меня как будто не стало: ни боли, ни страха! Очнулся в медсанбате в польском городке Лодзь с переломами обеих ног выше колен. Лежу на раскладушке, а ноги - в шинах. Медсестрички добыли где-то аккордеон, и два месяца, пока кости срастались, играл свои любимые песни. Что не мог вспомнить - импровизировал. Так и стал композитором", - вспоминал Евгений Павлович в беседе с "РГ".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Написанная в 1953-м "Уральская рябинушка" обрела фантастическую популярность и зазвучала со сцен больших концертных залов. Песню перевели на множество языков, а в 2010 году китайский режиссер Чжан Имоу сделал ее заглавной музыкальной темой своего фильма "Под ветвями боярышника".

От природы жизнелюбивый и энергичный Евгений Павлович жил полной жизнью: в 70 лет начал изучать английский, в 80 - штудировать античных философов, пристрастился к обливанию ледяной водой.

"Просыпаюсь в семь утра, чтобы послушать свежие новости. Пока узнаю, что в мире творится, должен 84 раза достать пальцами рук пол. Потом 100 раз подпрыгнуть. После завтрака беру телепрограмму и красным карандашом отмечаю самое важное, что можно будет посмотреть в течение дня, - рассказывал он.

Его сын Роман создал фонд "Уральская рябинушка", цель которого - сохранить все, связанное с творчеством отца. А значит музыка Родыгина продолжит звучать.

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