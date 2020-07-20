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20.07.2020 20:08
Рубрика: Экономика

Добыча идет на выручку

Россия планирует увеличить производство нефти на 400 тыс. баррелей в сутки
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Решение ОПЕК+ позволяет России с 1 августа увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Но быстро нарастить производство России сложнее, чем Саудовской Аравии и большинству других стран ОПЕК.

По словам главы минэнерго Александра Новака, отечественные компании выстраивали свои планы с учетом условий пакта ОПЕК+ и решение об увеличении добычи не стало для них неожиданностью. Новак уже в августе ожидает прирост приблизительно на 0,4 млн баррелей в сутки.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что едва ли получится нарастить производство в столь короткие сроки. Годом ранее, когда обсуждалось увеличение добычи на меньшие объемы, речь шла о росте в течение 2-3 месяцев. Скорее всего, столько же времени потребуется и теперь, считает эксперт.

Фото: РИА Новости
Страны ОПЕК+ договорились через две недели увеличить добычу нефти

В связи с этим возникают опасения, что страны, которые сумеют быстрее восстановить производство, потеснят российскую марку Urals, которая благодаря возникшему в мире дефициту сернистой нефти сильно подросла в цене и торгуется немного выше эталонной североморской марки Brent. "Падение объемов экспорта Urals в Европу почти на 40% за июнь создало риски дефицита для местных НПЗ и взвинтило цену на российский сорт, доля которого в потреблении региона более 30%", - говорит директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. - По мере восстановления поставок риски будут снижаться, но ограничения предложения в рамках соглашения ОПЕК+ будет по-прежнему сохранять минимальный дифференциал к Brent".

Впрочем, основные объемы прироста добычи страны - участники ОПЕК+ планируют отправить на внутренние рынки. Об этом уже заявили Россия и Саудовская Аравия.

Проблема лишь в том, что цены категорически не хотят уходить с рубежа 40 долларов за баррель. Пока стоимость Urals комфортна для российского бюджета. Ее средняя цена с 15 июня по 14 июля составила 43,83 доллара за баррель - чуть выше цены отсечения, которая в этом году составляет 42,4 доллара. Но если мировые цены на нефть не пойдут вверх, а стоимость Urals начнет падать, возвращаясь в традиционное для себя отставание от стоимости Brent на 2-4 доллара, об этом комфортном уровне придется забыть.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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