Роскачество предупредило об опасных паразитах в рыбе и раках

"На продуктовых рынках или магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков. Для тех, кто не в силах отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут только при определенной обработке", - говорится в сообщении организации.

Одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний - анизакидоз - поражает желудочно-кишечный тракт, стенки желудка или тонкого кишечника. Личинки нематод, которые вызывают анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб: нототения, скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морской окунь, камбала, рыба-сабля, кальмары, осьминоги, креветки и моллюски.

Не менее опасен описторхоз, поражающий печень и желчевыводящие пути. Им можно заразиться при употреблении в пищу рыбы семейства карповых, таких как язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка, гольян, подуст и другие. Дифиллоботриоз протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и часто сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных (судак, щука, налим, окунь, ерш и другие) и морских водоемах (кета, тихоокеанский лосось, горбуша и другие). А парагонимоз - паразитарное заболевание, вызываемое легочным сосальщиком, можно подхватить при употреблении раков и крабов, не прошедших достаточную термическую обработку.

Чтобы избежать таких опасных заражений, лучше отдавать предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях с соблюдением санитарных правил, советует Роскачество. Кроме того, при разделке свежей рыбы или раков дома надо соблюдать элементарные правила гигиенты - использовать отдельную посуду и нож.

Надо беречь и домашних животных - кошки и собаки также могут заразиться паразитами от сырой или плохо приготовленной рыбы, а потом заразить хозяев, предупреждает Роскачество.