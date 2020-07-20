Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера

Россия и Узбекистан обсудили возможность создания российско-узбекской авиакомпании - лоукостера, сообщили в Минтрансе.

Как отмечают в министерстве, заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан прошло в режиме видеоконференцсвязи. Российскую сторону возглавил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта Республики Узбекистан Эльер Ганиев.

"Говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - сообщает Минтранс. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта, уточняет министерство.

В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности.