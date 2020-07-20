Россия начала в Африке масштабный проект по изучению русского языка

Русский язык совсем не сложный, а очень забавный и интересный. К такому выводу пришли африканские студенты после первого в своей жизни урока русского языка.

Более 100 студентов из стран Восточной Африки и около 20 преподавателей русского языка из Танзании, Кении, Замбии, Уганды, Мадагаскара и Маврикия стали участниками первого из мероприятий масштабного образовательного проекта "Distant Russian in Africa" (Удаленное изучение русского языка в Африке) - интенсивного курса русского языка и семинара повышения квалификации.

Об этом проекте на состоявшемся месяц назад российско-танзанийском онлайн-форуме было объявлено проректором МГУ, вице-президентом Международной ассоциации русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Татьяной Кортава.

Соорганизаторами интенсивного курс русского языка и семинара повышения квалификации, которые начались в онлайн-режиме 20 июля и будут продолжаться две недели, выступили Институт русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ и Российский центр науки и культуры в Танзании.

"Огромный интерес африканских студентов и преподавателей к предложенным нами программам показывает , что связи между Россией и африканским континентом сохранились несмотря на происшедшие в мире изменения, - отметил замдиректора ИРЯиК МГУ Валерий Частных в комментарии "РГ". - Нас в Африке любят, помнят и ждут. МГУ будет и дальше проводить образовательные мероприятия в африканских странах. Надеемся , что получим в этом поддержку от российских государственных, общественных и коммерческих организаций".

Инициативу МГУ приветствовал один из самых известных африканцев России - президент Ассоциации иностранных выпускников живущих и работающих в России, президент Союза африканцев России Анисет Габриэль Кочофа. По его мнению, к проекту "Distant Russian in Africa" с радостью присоединятся и другие африканские страны.