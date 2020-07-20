Российская фигуристка Диана Дэвис сломала ногу

Российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью тренера Этери Тутберидзе, сообщила о том, что сломала ногу.

О травме 17-летняя спортсменка, тренирующаяся в США, рассказала в Instagram. Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она разместила в соцсетях фотографию, на которой на ее левой ноге наложен гипс.

"Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону, - написала Дэвис.

На эту фотографию отреагировала Этери Тутберидзе, оставившая сообщение.

"Выздоравливай, доча", - написала она в сторис Instagram.