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20.07.2020 20:29
Рубрика: Власть

Точный и умный

Боевые модули и управляемые снаряды появятся на флоте
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Российский Военно-морской флот вскоре может получить морской вариант боевого модуля, оснащенного пушкой калибра 57 мм. Также для корабельных орудий создается высокоточный управляемый артиллерийский снаряд.

Российские корабли в первую очередь известны своим ракетным вооружением, которое способно поражать цели на дальней дистанции. Высокоточные "Калибры", гиперзвуковые "Цирконы", проверенные временем "Вулканы"... Однако для ближнего боя, уничтожения бронекатеров, вертолетов или беспилотников противника самым действенным средством остается артиллерия.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Названы имена новых десантных кораблей ВМФ

Разработчики предложили флоту морской вариант боевого модуля на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО". Как рассказал ТАСС гендиректор предприятия "Буревестник" Георгий Закаменных, специалисты ВМФ положительно оценивают возможность применения этого комплекса на кораблях и катерах.

Это необитаемый пушечно-пулеметный модуль, сейчас устанавливается в том числе на перспективные бронемашины на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

Дальность стрельбы модуля составляет до 14,5 км. Максимальная скорострельность - 80 выстрелов в минуту.

Кроме того, в скором времени корабли с артустановками А-190-1 будут оснащены управляемыми артиллерийскими снарядами. Благодаря умному боеприпасу эти орудия калибра 100 мм в разы повысят свою эффективность.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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