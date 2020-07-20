Российский мультфильм "Огонек-огниво" покажут на кинофестивале в Шанхае

Полнометражный российский мультфильм "Огонек-огниво" вошел в основную конкурсную программу 23-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) "Золотой кубок" (Golden Goblet Award), который пройдет с 25 июля по 2 августа.

Мультипликационная лента режиссера Константина Щекина вошла в программу в разделе "Анимационные фильмы". Соперничать с российским мультфильмом будет мультипликационные ленты из Китая, Эстонии и Японии.

Еще три российские ленты попали во внеконкурсную программу. Китайские зрители увидят полнометражный художественный фильм "Один вдох" Елены Хазановой, документальный фильм "Катя и Вася идут в школу" Юлии Вишневецкой и анимационный фильм "Овцы и волки: Ход свиньей" режиссера Владимира Николаева.

Всего в конкурсной программе кинофестиваля "Золотой кубок" четыре раздела: полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. Список работ, представленных на конкурс, уже можно посмотреть на официальном сайте киносмотра.

Однако в этот раз фестиваль пройдет в особенном режиме, вызванном пандемией коронавируса. Не будет традиционного прохода звездных участников по ковровой дорожке, отменена торжественная церемония награждения, отказались даже от присуждения наград фестиваля. Об этом со ссылкой на оргкомитет фестиваля сообщает ТАСС.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, организаторы кинофестиваля были вынуждены часть событий перевести в режим онлайн. Но зрители все-таки смогут попасть в кинотеатры и посмотреть картины на большом экране. Правда, зрительные залы по новым правилам могут быть заполнены лишь на 30 процентов.

Напомним, что Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В жюри фестиваля приглашают всемирно известных кинематографистов, а сам киносмотр уже давно перестал быть региональным событием. За годы своей работы кинофестиваль стал не только свидетелем развития киноиндустрии Китая, но и площадкой международного обмена и культурного сотрудничества.