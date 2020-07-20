Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на территории Республики Северная Осетия-Алания постановляю:

1. Снять с 21 июля 2020 года ограничения, установленные Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", если иное не установлено настоящим Указом за исключением ограничений, установленных в отношении:

проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и иных публичных мероприятий;

деятельности кинотеатров и детских развлекательных центров, в том числе расположенных на территории торговых центров.

2. Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания:

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания по самоизоляции;

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой, соблюдение работниками социальной дистанции;

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов Российской Федерации, предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками организации;

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые функции, средствами индивидуальной защиты;

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания.

4. Гражданам, находящимся на территории Республики Северная Осетия-Алания:

соблюдать обязательный масочный режим при нахождении в органах государственной власти, органах местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов розничной торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках, во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе в такси;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, в помещениях, используемых религиозными организациями, и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

5. Рекомендовать организаторам траурных (похоронных и поминальных) мероприятий:

принять меры по обеспечению социального дистанцирования между лицами, участвующими в указанных мероприятиях, и по использованию ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие), а также средств дезинфекции;

принять меры по возможному ограничению численности лиц, участвующих в траурных (похоронных и поминальных) мероприятиях.

6. Лицам, прибывшим из зарубежных стран, соблюдать требования, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVED-19".

7. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. № 109 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 3 апреля 2020 г. №115 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 6 апреля 2020 г. №118 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 15 апреля 2020 г. № 125 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 30 апреля 2020 г. № 147 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 9 мая 2020 г. №151 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 14 мая 2020 г. № 156 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 29 мая 2020 г. № 165 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 11 июня 2020 г, № 175 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 25 июня 2020 г. № 197 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 26 июня 2020 г. № 199 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 9 июля 2020 г. № 203 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2020 г. № 206 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







