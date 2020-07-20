Управленческие команды ста крупнейших российских городов научат эффективной экономике, урбанистике, стратегическому планированию и тому, как работать с инвесторами. Масштабную образовательную программу во вторник, 21 июля, по поручению правительства запустила госкорпорация ВЭБ.РФ. Об этом рассказала "Российской газете" зампред ВЭБ.РФ и глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

По ее словам, в обучении примут участие представители самых населенных городов страны из более чем 70 регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и двенадцати моногородов, которые уже приняли участие в проекте. В состав команд будут включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, а также заместители губернатора. Всего программа рассчитана на 500 человек. Им предстоит поиск релевантных технологических и управленческих решений, результатом которых станут проекты, способные изменить качество жизни в городах в лучшую сторону так, чтобы это заметил каждый житель.

"Если из крана вместо ржавой пошла чистая вода или в рейс выпущены новые комфортные автобусы - это всегда заметно. Жителям все равно, за чей счет происходят преобразования в городе. Разработанные проекты, которые мы возьмем на финансирование, изменят города, и люди увидят их другое качество", - сказала Макиева.

Она пояснила, что обученные команды управленцев будут обладать передовыми практиками и знаниями в сфере городского менеджмента. Фактически в дальнейшем им предстоит совершить экономический и социальный прорыв на своих территориях. Всему этому их научат преподаватели из ведущих бизнес-школ мира и эксперты-практики в сфере городского развития.

Специально обученным командам управленцев предстоит совершить в своих городах экономический и социальный прорыв

Сама программа будет состоять из 14 учебных модулей, каждый из которых рассчитан на один месяц. При этом программа запускается в три потока. Так, с 21 июля к обучению приступили управленцы первых тридцати городов, следующая команда из представителей 40 городов начнет учиться в конце августа - начале сентября, и еще 30 команд готовятся включиться в образовательный процесс в конце сентября - начале октября. Окончательные итоги будут подведены в декабре 2021 года. Однако первые проекты, по словам Макиевой, появятся уже спустя три месяца после старта образовательной программы, но реализовать их управленцы смогут только после защиты.

Поводом для запуска новой образовательной программы для управленцев ста крупных российских городов стал успешный опыт по трансформации моногородов. Она действовала с 2015 по 2017 год. По ее итогам 75% проектов уже реализованы или воплощаются в жизнь в настоящее время, в самих городах снизился отток населения, были созданы новые рабочие места и даже заработали новые успешные предприятия, которые смогли составить конкуренцию градообразующим. В результате в стране стало на 30 моногородов меньше. Например, статус поменяли Череповец, Тольятти, Кумертау, Набережные Челны, Невинномысск.

"Мы научили моногорода привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места, развивать городскую среду и городскую экономику, действовать одной командой. И это сработало. Произошла полная перезагрузка. Сегодня многие моногорода - территории, с которых нужно брать пример", - подчеркнула Макиева. Она также обратила внимание на то, как эти территории справились с кризисом во время пандемии. По ее словам, они пережили сложный этап спокойнее. А уровень безработицы ни в одном из моногородов не превысил 1,8%.