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20.07.2020 18:49
Рубрика: Общество

Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок"

Текст: Наталья Панасенко

Некоторых глубоководных рыб сложно увидеть при хорошем освещении, а на глубине нескольких сотен метров они просто исчезают, отражая 99,5% света. Рыбы, обнаруженные у берегов Калифорнии и Мексиканского залива, отлично замаскированы благодаря уникальной структуре пигментных зерен в клетках кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Уникальная черная кожа позволяет глубоководным обитателям избегать встречи с хищниками - это потрясающая стратегия выживания в агрессивной среде. На глубинах, где нет солнечного света, они почти незаметны. Кожа этих "невидимок" так поглощает свет, что даже при ярком освещении заметны лишь их силуэты. А в полной темноте, даже в окружении биолюминесцентного света, генерируемого органами или особыми клетками, они полностью исчезают.

Ученые из университета Дьюка (США) выяснили, что ультрачерными рыб делает уникальное расположение гранул чуть ниже пигментного слоя кожи. Это относится, например, к рыбам рода циклотонов или хаулиодов.

Фото: Jay F. Storz, Marcial Quiroga-Carmona, Juan C. Opazo, Thomas Bowen, Matthew Farson, Scott J. Steppan, Guillermo D’Elía
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Команда исследователей во главе с Александром Дейвисом изучила кожу рыб с помощью световой и электронной микроскопии. "Мы обнаружили непрерывный слой плотно упакованных меланосом - органелл, которые содержат меланин. Этот слой, лежащий близко к поверхности кожи, практически не имеет непигментированных промежутков, - говорит Дейвис. - Такая структура обеспечивает поглощение даже рассеянного остаточного света". Кожа некоторых видов рыб может впитывать почти весь свет, который на них попадает, и лишь 0,05% этого света отражается обратно.

"Свет не отбрасывается назад и не проникает в кожу - он попадает в слой меланосом, а затем просто исчезает", - уточняет Карен Осборн, одна из авторов исследования.

Используя компьютерное моделирование, Дейвис и его коллеги исследовали, насколько хорошо ультрачерная окраска маскирует глубоководных рыб в их естественной среде обитания. Как показали расчеты, очень хорошо: "Уменьшение отражения от кожи с 2% до 1% сокращало дистанцию, на которой их могут заметить потенциальные хищники, на 29%. Если уменьшить отражение до 0,5% или 0,05%, это расстояние сократится на 50% или 84%". Эта уникальная особенность, низкая отражательная способность, резко повышает шансы таких рыб на выживание.

Изучение структуры пигментных клеток таких рыб, отмечают исследователи, "может вдохновить на разработку новых синтетических светопоглощающих материалов".

Общество Наука Общество Природа

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