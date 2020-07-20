С понедельника за отсутствие масок французов будут штрафовать на 135 евро

Ношение масок в закрытых общественных местах, в первую очередь, в магазинах, станет обязательным во Франции, начиная с 20 июля. За несоблюдение правила французам грозит штраф в 135 евро, такой же, как применяется по отношению к безбилетникам в общественном транспорте, уточняет Le Parisien.

Министерство здравоохранения страны предупредило о том, что чиновники будут проводить "внезапные и масштабные" проверки для обеспечения соблюдения этого правила. "Клиент, который не хочет надевать маску при входе в магазин, не сможет войти в него", - предупредил Жак Крейссель, представитель французской федерации торговли и дистрибуции. Чтобы помочь менеджерам предупредить клиентов, на веб-сайтах правительства и министерства здравоохранения можно загрузить и скачать табличку "Ношение маски обязательно". Каждый менеджер заведения сможет прикрепить ее на своей витрине. И если клиент нарушит это обязательство, сняв маску, когда находится в помещении, только он должен будет заплатить штраф.

Первыми подобные штрафы в минувшую среду, 15 июля, ввели власти департамента Майенн, в котором маски стали обязательными в связи с ростом заболеваемости. В Майенне количество положительных тестов за последнюю неделю возросло до 58,6 на 100 тысяч жителей, превысив так называемый "тревожный" порог, установленный на уровне 50 единиц. Если в начале пандемии власти Франции называли маски "бесполезными", то теперь они буквально навязывают их носить в закрытых общественных местах. Это обусловлено ростом новых случаев заболевания в нескольких департаментах Франции. В частности, в Бретани скорость распространения вируса увеличилась до 2,62. Это означает, что 10 инфицированных людей заражают еще 26.

В настоящее время власти Франции также требуют носить защитные маски в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах и в такси. Эти меры также затрагивают места поклонения, музеи, кинозалы и театры, школы и рестораны (при перемещении по заведению). Кроме того, руководители предприятий могут обязать своих сотрудников пользоваться индивидуальными средствами защиты. Ожидается, что во вторник власти страны представят итоговый перечень общественных мест, где будет необходимо надевать маску, хотя министр здравоохранения Франции Оливье Веран уже выдвинул некоторые предложения. В субботу он написал в Twitter, что обязательное ношение масок будет также касаться банков и закрытых рынков.

Между тем

Штрафы за нарушение обязательного ношения масок введены в некоторых странах. В Бельгии нарушитель этих правил рискует разориться на 250 евро. В австралийском Мельбурне со среды отсутствие маски будет наказываться штрафом в 200 австралийских долларов (122,40 евро). В Великобритании в ближайшее время нарушители будут платить штраф в 110 евро по той же причине.