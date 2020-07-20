Новости

Почти треть россиян готовы забрать вклады из банков 08:29
Наталья Сергунина: Лидеры рынка телекоммуникаций протестируют инновации в Москве 08:22
Ангарский маньяк рассказал о еще двух загубленных жизнях 08:12
Видео: гонка в пустыне закончилась для внедорожника эффектным кувырком 08:12
Южная Корея активно занялась возвращением артефактов из зарубежья 08:08
Врач назвал простой продукт, помогающий быстрее сжечь жир 07:58
С понедельника за отсутствие масок французов будут штрафовать на 135 евро 07:52
"Ангарский маньяк" признался в новых расправах 07:34
Короля Саудовской Аравии доставили в больницу 06:46
В Париж доставили "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета 06:24
В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка 05:51
СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2 05:34
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями 05:22
На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист 05:11
В Москву прибыл уникальный вывозной рейс из Африки 05:11
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале 04:48
В Приморье перенесли на год Международный театральный фестиваль 04:11
Якутию накроет новая волна жары 04:09
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта 03:26
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву более 100 россиян 03:20
На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ 03:14
Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море 02:28
В Гидрометцентре рассказали о жаре и ливнях на Черноморском побережье 02:20
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 01:50
Власти ОАЭ сообщили о первой арабской миссии к Марсу 01:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
20.07.2020 07:52
Рубрика: В мире

С понедельника за отсутствие масок французов будут штрафовать на 135 евро

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ношение масок в закрытых общественных местах, в первую очередь, в магазинах, станет обязательным во Франции, начиная с 20 июля. За несоблюдение правила французам грозит штраф в 135 евро, такой же, как применяется по отношению к безбилетникам в общественном транспорте, уточняет Le Parisien.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
Новая волна COVID-19 во Франции: Маски сделали обязательными

Министерство здравоохранения страны предупредило о том, что чиновники будут проводить "внезапные и масштабные" проверки для обеспечения соблюдения этого правила. "Клиент, который не хочет надевать маску при входе в магазин, не сможет войти в него", - предупредил Жак Крейссель, представитель французской федерации торговли и дистрибуции. Чтобы помочь менеджерам предупредить клиентов, на веб-сайтах правительства и министерства здравоохранения можно загрузить и скачать табличку "Ношение маски обязательно". Каждый менеджер заведения сможет прикрепить ее на своей витрине. И если клиент нарушит это обязательство, сняв маску, когда находится в помещении, только он должен будет заплатить штраф.

Первыми подобные штрафы в минувшую среду, 15 июля, ввели власти департамента Майенн, в котором маски стали обязательными в связи с ростом заболеваемости. В Майенне количество положительных тестов за последнюю неделю возросло до 58,6 на 100 тысяч жителей, превысив так называемый "тревожный" порог, установленный на уровне 50 единиц. Если в начале пандемии власти Франции называли маски "бесполезными", то теперь они буквально навязывают их носить в закрытых общественных местах. Это обусловлено ростом новых случаев заболевания в нескольких департаментах Франции. В частности, в Бретани скорость распространения вируса увеличилась до 2,62. Это означает, что 10 инфицированных людей заражают еще 26.

В настоящее время власти Франции также требуют носить защитные маски в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах и в такси. Эти меры также затрагивают места поклонения, музеи, кинозалы и театры, школы и рестораны (при перемещении по заведению). Кроме того, руководители предприятий могут обязать своих сотрудников пользоваться индивидуальными средствами защиты. Ожидается, что во вторник власти страны представят итоговый перечень общественных мест, где будет необходимо надевать маску, хотя министр здравоохранения Франции Оливье Веран уже выдвинул некоторые предложения. В субботу он написал в Twitter, что обязательное ношение масок будет также касаться банков и закрытых рынков.

Между тем

Штрафы за нарушение обязательного ношения масок введены в некоторых странах. В Бельгии нарушитель этих правил рискует разориться на 250 евро. В австралийском Мельбурне со среды отсутствие маски будет наказываться штрафом в 200 австралийских долларов (122,40 евро). В Великобритании в ближайшее время нарушители будут платить штраф в 110 евро по той же причине.

В мире В мире Европа В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны: Ученым предстоит госрегистрация вакцинного препарата от COVID
В Москву прибыл уникальный вывозной рейс из Африки
Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море
Евросоюз оказался в тупике по вопросу фонда восстановления экономик
СК начал проверку исчезновения в Бурятии самолета Ан-2
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса