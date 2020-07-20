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Samsung привез в Россию необычный холодильник. Он стоит как новый iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
20.07.2020,  
19:01
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung объявила о приеме предварительных заказов на холодильники серии Bespoke, представленные в 2019 году в рамках выставки IFA.

Фото: Samsung

Серия позволяет собрать холодильник по своему вкусу из нескольких компонентов, которые включают в себя большую и маленькую морозильную и холодильную камеры.

Фото: Samsung

Двери холодильников и морозильных камер могут иметь разные цвета - покупателю предлагается выбрать их в процессе заказа.

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Стоимость базовой версии холодильника Bespoke составляет 83 тысячи рублей. По цене это сравнимо с iPhone 11 Pro, который у официальных продавцов стоит 90 тысяч рублей, а у "серовозов" - в среднем около 80 тысяч рублей.

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