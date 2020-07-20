Сельский туризм ждет законодательного оформления

До конца года Государственная Дума может принять закон, который призван создать правовую основу для становления новой и, вместе с тем, стремительно развивающейся отрасли. Речь идет о сельском туризме. У нас в стране есть и страусиные фермы, и конные клубы, где можно остановиться на пару ночей и отведать настоящей деревенской еды. Но до сих пор жители российских сел принимают "платных гостей", что называется, на свой страх и риск.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы, член Комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова знает об этих трудностях на личном опыте. В 1997 году она создала в Тверской области собственное фермерское хозяйство, а с 2005-го занялась агротуризмом.

"Ко мне приезжали на экскурсии. Детям было очень интересно, они общались с животными, кормили их. У нас же городские дети сегодня не видят ни живых коров, ни поросят - только на картинках. Я делала тематические праздники для детишек, например, на Ивана Купала, на Новый Год, а это - работа для сельского клуба. Баба Яга, Дед Мороз, Снегурочка, кого только у нас не было. Пили чай из огромного самовара на дровах с сапогом - всё, как положено", - вспоминает Светлана Максимова. По словам депутата, примерно в то время и зародилась идея дать фермерам возможность дополнительного легального заработка, а жителям городов - отдохнуть на природе и попробовать натуральные деревенские продукты: молоко, творог, сыр. Главной проблемой оказалось то, что из-за отсутствия закона фермеры не могут официально оформить доходы от туристической деятельности.

"Когда я стала депутатом, многие начали обращаться ко мне за тем, чтобы создать специальный закон о сельском туризме, чтобы люди могли спокойно работать и знать, что никто не придёт и не накажет их, по сути, за то, что соответствующего кода ОКВЭД не существует", - продолжает Светлана Максимова.

Развитие агротуризма позволит вдохнуть новую жизнь в пустеющие территории. Местные бюджеты получат новый источник налоговых поступлений, а сельская молодёжь - стимул оставаться в родных местах и развивать новый интересный бизнес, который имеет огромный потенциал.

Есть что показать

Всемирная туристская организация объявила 2020 год Годом сельского и экологического туризма. По популярности в Европе этот вид путешествий занимает второе место после традиционного пляжного отдыха. Причём такая тенденция наметилась задолго до начала пандемии, ударившей в первую очередь по трансграничным авиаперелётам. Люди по всему миру хотят быть ближе к природе, дышать чистым воздухом и питаться натуральными продуктами. Именно поэтому в таких странах, как Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Испания, Ирландия проекты в сфере сельского туризма поощряются на государственном уровне. Правительства воспринимают их как важную составляющую программ комплексного социально-экономического развития села, которые направлены на сокращение разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и территориями с более развитой экономикой.

России есть куда расти по сравнению с этими странами, однако будет ошибкой думать, что отечественный агротуризм находится в зачаточном состоянии. С 2013 года у нас действует Национальная ассоциация сельского и агротуризма. В прошлом году она провела масштабное исследование, в ходе которого установила следующие факты.

В той или иной степени сельский туризм сегодня представлен в 64 регионах России. В стране работают около тысячи агротуристических ферм, к которым следует добавить многочисленные ремесленные дома, мастерские народных промыслов, сельские музеи традиционного быта и так далее. На сельских территориях ежегодно проходят тысячи событийных мероприятий для туристов. В 2018 году примерно каждый пятый из 36 млн внутренних туристов посетил именно сельские территории. Доход сельских жителей от размещения гостей может достигать 30 млрд рублей ежегодно. Государственная поддержка и развитие сельской инфраструктуры, а этому должен поспособствовать новый закон, может удвоить эту сумму.

Поближе к природе

Экономисты и социологи констатируют , что и в России пандемия COVID-19 усилила зарождающуюся миграцию из городов в сельскую местность. Большинство из тех, кто имел такую возможность, решили провести непростой период самоизоляции на дачах. Но и без этого спрос на загородную недвижимость растёт, а вместе с ним и желание сторонников "заземления" обустроить сельскую жизнь на новом уровне. За примерами далеко ходить не надо: например, в Конаковском районе Тверской области, рядом с границами московского региона, строится коттеджный посёлок "Екатериновка", в котором будет создана экоферма. Представитель застройщика ООО "Ритейл" Юрий Коробов говорит, что она будет открыта не только для жителей посёлка, но и для туристов.

Денис Железняк

"Будем проводить экскурсии, где можно будет посмотреть, как растут разные сельскохозяйственные культуры, продемонстрируем различные мастер-классы - от посадки огурцов до засолки овощей. Городской ребёнок ничего этого не видит. На мой взгляд, у нас растёт поколение, у которого складывается немного небрежное отношение к земле, к природе. Когда всё необходимое к столу можно купить в магазине, не задумываешься откуда это берётся", - комментирует Юрий Коробов. Он уверен, что экоферма в посёлке поможет воспитать у детей любовь к животным и понимание процессов благоприятного сосуществования человека и природы.

"Мы хотим, чтобы это место стало точкой притяжения, ведь Тверская область всегда славилась сельским хозяйством. Хотелось бы это возродить, пусть и в туристическом формате", - продолжает Коробов. Коровы, поросята, цыплята, страусы, козы и овцы, фазаны, дикие лебеди, утки и даже олени - всё это можно будет увидеть на новой экоферме. Жителям и гостям посёлка "Екатериновка" будет доступна озёрная рыбалка, а также несколько красивых пешеходных маршрутов для прогулок на свежем воздухе.

Но главное: на ферме планируется создать нечто вроде "Аптекарского огорода", где будут выращивать растения и семена, необходимые для поддержания самой агропромышленной культуры. "Мы находимся в зоне так называемого рискованного земледелия, здесь нужны особые семена, особые культуры, некоторые из которых в России попросту перестали производить - завозим из Европы. Важно собирать их и сохранять для будущих поколений", - говорит Юрий Коробов. Он считает, что закон о туристической отрасли на селе будет также способствовать развитию относительно новой для России сферы гастрономического туризма.

Поддержка есть

За прошедший год законопроект о развитии агротуризма получил широкую поддержку. В частности, его поддержали Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития РФ, а также несколько членов верхней палаты российского парламента. "Я очень благодарна депутату Госдумы Виктору Кидяеву, он очень много сделал для разъяснения полезности этого законопроекта. Андрей Исаев и Вячеслав Фетисов тоже очень помогли", - сообщила Светлана Максимова. По мнению депутата, без совместной работы Комитета по аграрным вопросам и Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, создание такой законодательной инициативы было бы невозможно. Светлана Максимова выразила надежду, что проект закона, соавторами которого выступили 25 депутатов и двое сенаторов, будет принят до конца осенней парламентской сессии.