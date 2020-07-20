В испанском чемпионате состоялись матчи заключительного 38-го тура. В двух из них решались судьбы команд, за которые выступают россияне: "Сельты" с Федором Смоловым и "Валенсии" с Денисом Черышевым.

Еще пару недель назад казалось, что "Сельта" практически решила все вопросы по сохранению прописки в элите. Смолов и его партнеры на равных играли с самой "Барселоной", отобрав у нее очки (2:2), а до того одержали две победы подряд с общим счетом 7:0. Но после ничьей с каталонцами клуб из Виго резко сдал: поражения в матчах с "Мальоркой" (1:5), "Осасуной" (1:2) и "Леванте" (2:3) вновь отбросили "Сельту" близко к зоне вылета.

Самое обидное для Смолова заключалось в том, что из-за травмы он не мог помочь своей команде в последних встречах сезона. Впрочем, команда справилась и без россиянина: сыграв вничью на выезде с "Эспаньолом" (0:0), "Сельта" осталась в элите.

Теперь всех интересует вопрос - что будет дальше со Смоловым. Срок его аренды в испанском клубе истек, и, по идее, он должен вернуться в "Локомотив". Однако еще недавно в зарубежных СМИ появилась информация о заинтересованности "Сельты" в подписании полноценного контракта с форвардом. Здесь все упирается в деньги: за какую сумму "железнодорожники" готовы будут продать Федора, и что предложит команда из Виго. Ждать развязки осталось недолго, поскольку новый сезон как в Испании, так и в России стартует совсем скоро.

"Сельта" готова сохранить у себя Смолова, выступавшего за испанский клуб на правах аренды из "Локомотива"

Сменить обстановку может и Черышев. Его "Валенсия" провалила сезон, не сумев попасть в еврокубки. В матче последнего тура "летучие мыши" проиграли в гостях "Севилье" (0:1) и заняли девятое место. А седьмая позиция, дающая право участвовать в квалификации Лиги Европы, осталась за "Гранадой", которая еще в прошлом году выступала во втором дивизионе.

Как и Смолов, Черышев не вышел на поле в заключительной встрече сезона. Не исключено, что Денис больше не сыграет и за "Валенсию". Еще перед игрой с "Севильей" стало известно и о намерении руководства "летучих мышей" выставить на трансфер сразу десять футболистов. Среди них оказались и лидеры команды - Родриго, за которого "Барселона" готова заплатить большие деньги, и капитан Дани Парехо. Попал в этот список и Черышев, хотя у него есть действующий контракт до конца июня 2022 года.

Ну а чемпионом Испании досрочно стала бывшая команда Черышева - мадридский "Реал". "Королевский клуб" в 34-й раз в истории завоевал титул, выдав серию из десяти побед подряд в концовке сезона.

Второй стала "Барселона", в которой, по всей видимости, грядут большие перемены. Совершенно точно они никак не коснутся Лионеля Месси. Если говорить лично о Месси, то аргентинец провел очередной выдающийся сезон.

Лионель в рекордный седьмой раз выиграл гонку бомбардиров Примеры. Он уже 11 раз подряд забивает 25 и более голов в национальном первенстве. Кроме того, аргентинец стал лучшим снайпером (25 мячей) и ассистентом (21 голевой пас) испанского чемпионата.