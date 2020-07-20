Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2020/21, которая должна была стартовать в августе в Канаде, не состоится.

Такое решение Международный союз конькобежцев (ISU) принял из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки из-за пандемии коронавируса. Кроме того, проблемы могли возникнуть и с обеспечением необходимых санитарных и медицинских мер, в том числе карантинных.

- Если позднее ситуация изменится, будет обеспечена безопасная организация юниорских международных соревнований, ISU рассмотрит финансовую поддержку заинтересованным в проведении соревнований членам ISU, - говорится в сообщении на сайте. - Предпочтение будет отдаваться членам ISU, которые ранее должны были провести этапы Гран-при среди юниоров в 2020/21 годах.

Судьба взрослой серии Гран-при, обычно стартующей осенью, возможно, решится 3 августа, когда для оценки развития пандемии и планирования сезона снова соберется совет ISU.