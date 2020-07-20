Не скрою, я немного горжусь, что Миша когда-то был моим учеником в Литературном институте. Я не учил его литературному мастерству, потому что он занимался на отделении перевода. Но он занимался у меня на семинаре по современной литературе. А это были особые семинары. Свобода общения между преподавателем и студентами была там на грани дружбы и самого живого общения. И неизвестно еще, кто у кого больше "учился".

Нашему коллеге, шеф-редактору портала "Год литературы", Михаилу Визелю исполняется 50 лет

Миша выделялся среди других студентов яркостью мышления, тем, что обо всем говорил нетривиально, темпераментно. Конечно, задним числом все мы умные, но почему-то уже тогда я был уверен, что этот студент не остановится на получении диплома, что у него есть будущее в литературе.

Еще студентом он перевел сатирическую поэму Джакомо Леопарди, которая вышла в сборнике "Нравственные очерки" в издательстве "Республика" в соседстве с переводами Анны Ахматовой. Потом он перевел роман Джузеппе Куликкьи "Все равно тебе водить" (СПб: Symposium, 2003). Это, кстати, была его дипломная работа. Потом были переводы Умберто Эко, Альберто Тозо Феи. Были переводы уже классика современной американской литературы Нила Геймана. Ну и, наконец, Михаил Визель перевел несколько книг Джанни Родари, сильно расширив наши русские представления об авторе сказочки о Чиполлино.

Собственно, если бы Михаил сделал только это, он уже занял бы в нашей литературе место. Но он не из тех, кто способен остановиться на чем-то одном. В письме ко мне он написал: "Полвека прошло, а ничего не сделано".

Ладно, продолжим.

Путеводители по Венеции, Тоскане и Нью-Йорку, как переводные, так и оригинальные. Один из них выпускался уже семь раз.

В редакции Елены Шубиной готовится к выходу его биография одного из основателей русской Сети, "отца Рунета" и одного из создателей "Живого журнала" Антона Носика.

И еще переводы, переводы...

И еще сейчас он пишет фантастическую повесть о Лефортове - своей московской малой родине.

Можно и дальше продолжать.

А теперь ответьте на вопрос: может такой человек еще и возглавлять литературный портал, который работает в ежедневном режиме? Как мартен, он нуждается в постоянном притоке свежей информации. И вся эта информация должна быть что называется отформатирована, для каждой должна уже существовать или быть созданной рубрика. Нужно найти иллюстрации, сделать видео. В сущности, это делать иллюстрированный журнал-daily, но с более насыщенным визуальным рядом.

Когда я (опять немного погоржусь) предложил Михаила Визеля на эту должность, я ни секунды не сомневался, что он "это сделает". Потому что фонтан его энергии неистощим. И потому что ответственности, с которой он походит к любой работе, стоит поучиться многим.

"Год литературы" он делает с пятью сотрудниками. Будет правильно их назвать поименно: Ирина Зайцева - контент-менеджер, Андрей Мягков - редактор, Татьяна Нарышкина - корректор, Людмила Прохорова - редактор новостей, Татьяна Шипилова - ведущая социальных сетей. Маленький коллектив (не считая внештатных авторов, но внештатники сегодня есть, а завтра нет). По сути, шесть человек, включая самого шеф-редактора Михаила Визеля, ежедневно делают огромное дело и делают его уже пять лет. Эту маленькую империю Михаил Визель создавал сам, большей частью из студентов того же Литературного института.

А он же еще и сам репортером не гнушается быть. Сам приходит на крупные литературные события с планшетом, сам задает вопросы и потом делает материал.

Однажды на объявлении "длинного списка" премии "Ясная Поляна" ее организатор Юлия Вронская пошутила: "Ну все, Визель пришел. Можно начинать". Это была хорошая и добрая шутка. Если Визель пришел, значит, мероприятие состоялось.

Теперь о главном. Пока мы все сидели на карантине, империя Визеля продолжала работать, как и "РГ". Но Михаил ведь не может делать что-то одно. Не может просто "руководить". За время карантина он написал для "ГЛ" потрясающий материал, который теперь, надеюсь, выйдет отдельной книгой. 19 писем А.С. Пушкина из Болдина, где он тоже был на холерном карантине.

Мы примерно знаем, что такое "Болдинская осень", когда Пушкин, находясь на вынужденном карантине, написал лучшие свои вещи. Были закончены "Евгений Онегин", циклы "Повести Белкина" и "Маленькие трагедии", написана поэма "Домик в Коломне" и 32 лирических стихотворения.

Через письма Визель показывает Пушкина не столько творца, сколько человека, у которого много забот

Ну а что еще, казалось бы, ему было делать? Но все знают, что именно в это время у Пушкина было немало хлопот. Сложная и затяжная женитьба на Гончаровой после скандала с будущей тещей, раздел земли после получения наследства от отца, издательские проблемы и, наконец, финансовые дела - Пушкин был, мягко говоря, небогат, а будущая женитьба требовала денег и денег. Через письма Пушкина - Вяземскому, будущей жене, ее деду и другим - Михаил Визель показывает нам не только и не столько Пушкина - творца, у которого перо летит по бумаге, высекая шедевр за шедевром, а Пушкина - человека, у которого много забот, причем таких забот, что Аполлон к священной жертве его требовать как будто вовсе и не должен. Визель показывает нам Пушкина жениха, помещика, экономиста и так далее.

Это большой и плодотворный труд. И в нем есть большой урок - как вести себя на карантине. Хотя ответ прост. Просто работать. Как Михаил Визель.

Миша, с днем рождения!