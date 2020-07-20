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20.07.2020 22:53
Рубрика: Происшествия

Офицеры связи

Следственный комитет проверил, как расследовалось убийство бизнесмена, в котором подозревают Сергея Фургала
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 158(8212)
Следственный комитет объявил, что восстановил хронологию и обстоятельства расследования в 2004 году дела об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Именно в этом преступлении СК подозревает Сергея Фургала. И увидели, как он "пропал" из поля зрения правоохранителей.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, в что ведомство продолжает устанавливать все обстоятельства "совершения преступлений против личности, инкриминируемых Сергею Фургалу и его соучастникам". Восстановлены хронология и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году. Так, после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. СКР намерен изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и с сокрытием факта уголовного преследования фигурантов.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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