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20.07.2020 16:47
Рубрика: Культура

На горе Арарат найдены следы древнейшей жизни

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции палеонтологи представили доказательства того, что самая высокая гора в этой стране, гора Арарат, до начала эпохи миоцена стояла на берегу моря или океана.

Как сообщает Daily Sabah, открытие было сделано благодаря туристам. Недавно путешественники, исследовавшие окрестности горы Арарат в провинции Илдыр, обнаружили целую коллекцию окаменелостей.

Фото: CNCPC-INAH
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Находки были направлены на исследование в Университет Иддыра и Университет Ататюрка. После тщательного изучения образцов ученые пришли к выводу, что обнаруженные окаменелости содержат фрагменты листьев древних пальм, которые росли только у моря.

Возраст окаменелостей варьируется от 23 до 55 миллионов лет. По мнению ученых, это доказывает, что гора Арарат в тот период времени находилась на берегу моря или океана. Вода не отступала от ее подножия как минимум до миоценового периода, который начался около 23 миллионов лет назад.

Палеонтологи и сами отправились на место и осмотрели места, где путешественники нашли окаменелости. В результате были обнаружены дополнительные образцы древнейших растений, которые также произрастали в прибрежной полосе. Это лишь укрепило ученых в мысли о правильности сделанных ими выводов.

Гора Арарат с заснеженной вершиной является самой высокой в Турции. Она привлекает множество туристов. Эта гора известна по библейским сказаниям. Легенда гласит, что именно к ней пристал Ноев ковчег.

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