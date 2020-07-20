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СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына

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    20.07.2020, 12:11
Текст:   Олег Усков

В артистическом семействе Джастина Тимберлейка и Джессики Бил, похоже, очередное прибавление.

Как передает MarieClaire, 38-летняя актриса Джессика Бил без лишнего шума родила 39-летнему Тимберлейку сына.

Напомним, что один сын у них уже имеется - это пятилетний Сайлас. При этом стоит отметить, что актеры никак не афишировали радостное мероприятие. Так что, по наблюдению СМИ, у нас тут одна из самых впечатляющих секретных беременностей последних лет - никаких тебе фото, никаких тебе ликований в соцсетях.

Сейчас все семейство находится в Монтане и комментариев по поводу произошедшего не дает.

Актеры начали встречаться в 2007-м. В 2011-м расстались, но потом помирились и на следующий год поженились. Сайлас родился у них в апреле 2017-го.

До Бил Джистин пять лет значился женихом Бритни Спирс, потом - четыре года официальным бойфрендом Камерон Диаз.

Ранее сообщалось, что Тимберлейк возвращается в кино ролью футболиста и бывшего зэка.

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