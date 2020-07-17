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Джастин Тимберлейк возвращается в кино ролью зэка-футболиста

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    17.07.2020, 13:34
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

39-летний Джастин Тимберлейк, бывший бойфренд Бритни Спирс, американский танцор, певец и автор песен, актер, лауреат множества премий (в том числе - четырех "Эмми"), возвращается на большие экраны.

Фото: youtube.com/ Apple TV
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Как передает Deadline, популярный артист, последний раз появлявшийся в кино у Вуди Аллена в "Колесе чудес" три года назад, снимется в драме оскароносного Фишера Стивенса ("Реальные парни") "Палмер". Он сыграет бывшую звезду университетской футбольной команды, подававшего большие надежды Эдди Палмера, который, отсидев в тюрьме, возвращается в родной город и окунается в быт простого человека.

Сценарист и исполнительный продюсер - Шерил Гуэррьеро ("Блондинка в шоколаде").

При этом стоит отметить, что написанный в 2016-м скрипт извлечен из голливудского "черного списка", куда помещаются сценарии, признанные специалистами перспективными, но по каким-то причинам не нашедшие тут же желающих ими заняться.

В других ролях - Джуно Темпл ("Малефисента", "Винил", "Маленькие пташки"), с которой он играл в "Колесе чудес", девяностолетняя номинантка "Оскара" Джун Скуибб ("О Шмидте", "Запах женщины"), Алиша Уэйнрайт ("Смертельное оружие").

Картина выйдет на Apple TV+, только что выпустившей рекордную военную драму Тома Хэнкса "Грейхаунд".

Сроки пока не обозначаются.

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