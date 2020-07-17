Фильм "Грейхаунд" с Хэнксом побил рекорд по просмотрам на Apple TV

Военная драма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом в главной роли поставила рекорд на Apple TV+.

Как сообщает Deadline со ссылкой на данные компании, в первые три дня фильм Аарона Шнайдера продемонстрировал лучшие показатели среди всех оригинальных проектов Apple TV, включая сериалы.

Точных данных пресс-служба Apple не предоставила, однако уточняется, что 30 процентов зрителей, посмотревших картину, стали для онлайн-сервиса новыми.

Сценарий ленты на основе романа Сесила Скотта Форестера написал сам Хэнкс.

Отметим, что изначально "Грейхаунд" должен был выйти в кинотеатрах, но из-за пандемии коронавируса было принято решение выпустить его онлайн.

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