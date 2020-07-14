"Грейхаунд": по-хорошему старомодное военное кино

Не имеющего реального боевого опыта офицера ВМС США Эрнста Краузе назначают капитаном эсминца "Грейхаунд", который в 1942 году становится флагманом боевого охранения транспортного конвоя, следующего в Англию. Задача непростая: нужно продержаться несколько суток, отбивая атаки немецкой "волчьей стаи" подводных лодок на участке Атлантики, который моряки называют "чёрной ямой" - погода там не отличается приветливостью, а ещё хуже, что туда не долетает авиация, обеспечивающая прикрытие. Поэтому справляться с коварными субмаринами приходится исключительно своими силами.

Капитана Краузе играет Том Хэнкс, который написал сценарий на основе романа Сесила Скотта Форестера, а режиссёрское кресло занял Аарон Шнайдер, ранее отметившийся только одной полнометражной работой в этом качестве - симпатичной драмой о примирении с прошлым "Похороните меня заживо" (2009). То есть он, хоть и не абсолютный новичок своего дела, как главный герой, но тоже особой искушённостью похвастаться не может. А справляется, надо признать, почти так же достойно.

Большую часть спартанского по нашим временам - особенно для военного фильма - полуторачасового хронометража занимает детальная демонстрация противостояния эсминца с подлодкой глазами экипажа первого. Все эти монотонные "Цель слева, ноль-один-пять, тысяча метров, лево на борт, есть лево на борт, сэр!" удивительным образом не наскучивают, а быстро погружают в пространство войны, которая предстаёт не набором надрывных и пафосных а-ля Майкл Бэй красочных эпизодов, а тяжёлым и ответственным трудом. Отчего образ солдат и офицеров менее героическим, естественно, не становится - совсем напротив.

Когда дело доходит непосредственно до боевых столкновений с кровожадными охотниками, скрывающимися под поверхностью океана, становится досадно, что фильм из-за пандемии так и не добрался до больших экранов - эффектнейшие батальные сцены ярко контрастируют со скупой будничностью подготовительных процессов, и

Хэнксу со Шнайдером, кажется, удалось нащупать идеальный баланс. Торпеды шмыгают мимо носа и кормы, снаряды тут и там рвутся, противники трутся бортами друг о друга - захватывающий реалистичный экшен с очень приличной графикой. Причём, отказавшись от экранизации какого-то конкретного из многочисленных эпизодов Битвы за Атлантику и взяв за основу сюжета собирательную историю из книги, авторы разнообразили картину несколькими форматами дуэли железных монстров.

Враг намеренно обезличен (почти как в "28 панфиловцах", где вермахт показан как технологичная людоедская громада), это - расчётливый убийца, выжидающий возможности застать участников колонны врасплох и хладнокровно потопить. Время от времени офицер кригсмарине выходит на связь, наводняя эфир издевательскими репликами с несколько карикатурным немецким акцентом в духе "Американише швайн, йа-йа, мы тепя сейчас бутем топить, ха-ха!", сопровождаемыми замогильными подвываниями. Эти эпизоды были бы почти комичными, если бы злой шутник осязаемо не достигал своей цели - повергнуть команду эсминца в ещё большее уныние и нервозность. А он - временно, конечно - достигает.

Хотелось бы сказать, что в "Грейхаунде", по-хорошему старомодном (проступает созданная в середине прошлого века безапелляционная литературная основа, лишённая современного идейного мусора), вообще нет ничего лишнего, но это, увы, не совсем так. Создавая по-хорошему аскетичную и похвально скупую на слёзы и сопли военную ленту, Хэнкс и Шнайдер всё же не решились полностью отказаться от "традиционной" драматургии. И прикрутили к ней несколько сентиментальных линий, отсутствие которых в сценарии совсем бы не навредило - наоборот.

Исключение, пожалуй, составляет вполне органично вписывающаяся в сюжет выпукло обрисованная печальная судьба одного из членов экипажа, в то время как подчёркнутая религиозность Краузе (способного на показательные проявления христианской жалости к врагу) и лирические флэшбэки с воспоминаниями об оставшейся на суше даме сердца выглядят искусственными надстройками.

Стоический характер и человечность героя Хэнкса, являющегося осью повествования (его попытались оттенить первым помощником капитана в исполнении Стивена Грэма, но вместо этого прекрасного английского актёра на такую малоприметную роль можно было пригласить кого угодно), куда убедительней и глубже раскрываются в ходе кризисных ситуаций, коими насыщен фильм. К счастью, занимают эти эмоциональные присыпки в общей сложности несколько минут, так что впечатления слишком испортить просто не успевают.

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