Что смотреть и что не смотреть: 8 российских "коронавирусных" сериалов

Удивительная эпоха самоизоляции, возможно, завершилась, хотя тут загадывать не стоит - кто может гарантировать, что она не вернётся? Как бы то ни было, она уже вошла в человеческую историю, оставив в память о себе массу диких ситуаций, вагон мемов и множество фильмов и сериалов, быстро сварганенных кинематографистами, получившими вдруг массу свободного времени. Некоторые многосерийки, кстати, выходят до сих пор, не слишком потеряв в актуальности - домоседский режим завершился, но люди продолжают заболевать, и мы всё ещё находимся в подвешенном состоянии, не зная, что нам готовит день грядущий. Так что самое время разобраться, что же наши фильмоделы наснимали, повинуясь конъюнктуре.

#СидЯдома

Фото: kinopoisk.ru

Создательницы "Деффчонок" Ольга Френкель и Мария Миронова умудрились создать для ТНТ на удивление сносное зрелище, которое наблюдать вовсе не стыдно, а порой даже весело. В популярном по понятным причинам ныне формате скринлайф они рассказали довольно милую историю выживания подмосковного магазина хозтоваров в суровых условиях кризиса, заодно похвально присыпав её семейными ценностями. Безусловно, в немалой степени комедия в целом удалась благодаря знаменитой харизме Александра Робака и Анны Михалковой, играющих разведённых супругов. На своём месте и все остальные - от Гоши Куценко до Юлии Александровой. Не хватающая с неба звёзд, но и не бездарная шестисерийная безделица, раздражающая разве что навязчивым продакт-плейсментом, втиснутым в кадр в "лучших" отечественных традициях - с изяществом носорога.

"Все вместе"

Фото: kinopoisk.ru

А вот с другим скринлайф-проектом - "Все вместе" онлайн-кинотеатра Okko - дела обстоят куда печальнее. Его герои - молодые люди, уныло тоскующие взаперти по вечеринкам и проводящие сутками за пустым трёпом. Очевидно, понимая, что действующие лица едва ли способны заинтересовать даже самого скучающего зрителя, авторы сериала Виктор и Виктория Кравченко (недавно выпустившие ещё один аляповатый ситком "Рашн хакерс лайф") набили его всевозможными анимационными вставками с банальными закадровыми рассуждениями, угловато имитирующими молодёжный цинизм и всю дорогу изо всех сил пытающимися попасть в тон "Автостопом по галактике" (нет, серьёзно, представьте себе, там даже есть недвусмысленная пасхалка!). Актёрский состав тоже едва ли кого-нибудь сможет приятно удивить: наиболее примелькавшийся из исполнителей - Данила Якушев, известный хтонической дилогией "Одноклассницы" и похожестью на Райана Гослинга. Судя по рейтингам, "Все вместе" вообще мало кто смотрел, и удивления это совершенно не вызывает.

"Беезумие"

Фото: kinopoisk.ru

А вот сериал "КиноПоиска" "Беезумие" - ещё один скринлайф - смотрели многие, купившись на достаточно заметный актёрский состав. Не то чтобы внушительный и тем более не выдающийся, но заметный. Особенно на фоне каста "Все вместе". Стычкин, Верник, Асмус, Виторган, Дапкунайте - все они играют самих себя или очень похожих на себя людей. То есть актёров, застрявших на карантине. Вместе с режиссёром Александром Молочниковым, играющим режиссёра Александра Молочникова, они пытаются подготовить по удалёнке некий спектакль. Но если вы после этого синопсиса ждёте чего-то в духе уморительной британской "Постановки", поспешите закатать губу обратно. Достаточно сказать, что ключевая шутка, раз за разом повторяющаяся и служащая фундаментом всего юмора "Беезумия" (наряду с экзальтированным себялюбием немилосердно переигрывающего Евгения Стычкина), заключается в том, что кульминационной сценой в сценарии загадочного спектакля является совокупление человека с овцой.

"Окаянные дни"

Фото: kinopoisk.ru

Вполне предсказуемо, что самый приличный продукт из всей этой волны сляпанной по-быстрому халтурки на ТНТ-Premier делает автор выдающегося "Домашнего ареста" Семён Слепаков. Он тоже прибег к скринлайфу, но, в отличие от коллег, отказался от единого сюжета в пользу лаконичности формата антологии. И угадал: вместо вымученного повествования на несколько серий получилось несколько ярких и забавных (по большей части) зарисовок из нашей недавней карантинной жизни, заметно разбавленных лютым гротеском. Целый набор звёзд - от тех же Робака с Михалковой до Деревянко (разумеется), Трибунцева, Бондарчука, Цапника и Епифанцева - с видимым удовольствием разыгрывают абсурдные сценки и напоминают о том, в каком безумном и полном сюра мире мы живём. Сериал ещё не завершился, и это радует.

"Чума!"

Фото: kinopoisk.ru

А не радует сериал производства ivi "Чума!" - кстати, снятый "традиционным" способом, безо всякого скринлайфа. Отчего, как ни парадоксально, трёхкопеечность и однодневность проекта бросается в глаза ещё сильнее. "Чума!" - самый, пожалуй, хайпожорский сериал в этой по умолчанию хайпожорской компании. Авторы напихали в него всё, что только могли, из новостных лент, включая светскую хронику. Громкое гоготание над "актуальными" проблемами напоминает школьный КВН, а шуточки "на злобу дня" и подслушанные в курилке плоские анекдоты, составляющие тут 90% диалогов, устарели уже на следующий день, как и всё это сиюминутное фрик-шоу. Развёрнутый отзыв на "Чуму!" читайте здесь.

"Нагиев на карантине"

Фото: kinopoisk.ru

Неутомимый Сарик Андреасян, ваяющий свои монструозные произведения с упорством, достойным лучшего применения, тоже подсуетился и вписался в тусовочку. Особо париться он не стал - просто взял своего фаворита Дмитрия Нагиева (он любит его настолько, что даже на драматические роли берёт!) и вылепил вокруг его экстравагантной фигуры целый сериал, который так и назвал - "Нагиев на карантине". Сидит Нагиев в своём особняке на Рублёвке и страдает от безделья (где-то мы это уже видели, да?), время от времени порываясь режим самозиоляции как-нибудь вероломно нарушить. А ещё у него появляется друг - курьер из Средней Азии, который разговаривает, как чукча из анекдотов. Короче, сериал Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли - что тут ещё добавить? Но и на такое у нас всегда найдутся любители - в отличие от "Все вместе", "Нагиев" на Okko пользуется успехом. Настолько заметным, что получил второй сезон, только что стартовавший и укомплектованный сразу двумя Нагиевыми - к "прапорщику Задову" присоединился его сын Кирилл. Так что гурманы, почитающие таланты вышеназванных деятелей искусства, - спешите видеть (на свой страх и риск).

"Любовь в нерабочие недели"

Фото: kinopoisk.ru

Как уже было отмечено, творящего Сарика остановить не проще, чем несущегося на тебя во всю дурь бизона. Помимо "авторского" проекта с Нагиевым у него есть ещё один "коронавирусный" сериал. Правда, в "Любви в нерабочие недели" (опять Okko) он ограничился продюсерскими функциями. А режиссёром выступил Леонид Марголин, памятный как сценарист коричневых жемчужин типа "ЛОпуХОВ" и "Что творят мужчины! 2". Сценарий же писали не слишком ещё известные Гайк Асатрян и Гарик Петросян (он же играет одну из ролей), а также автор "Защитников" Андрей Гаврилов. Как ни странно, "Любовь" довольно безобидна и фирменного фекально-тошнотного юмора здесь нет. А есть три молодых пары, засевших у себя в квартирах наедине друг с другом и другими неприятностями. У одних сорвалось венчание, вторые погрузились в пучину взаимных подозрений в измене, у третьих случилось ещё большее несчастье: вместе с ними волею рока на самоизоляции застряла тёща. Смешным это тягучее мыло, конечно, назвать трудно - не будем забывать, кто за ним стоит, но, опять же, непритязательные поклонники Андреасяна могут подключиться (десятисерийное шоу пока не достигло экватора) и будут вознаграждены ослепительным камео маэстро.

"Безопасные связи"

Фото: kinopoisk.ru

Между прочим, в России в ходе самоизоляции снимали не только комедии. Константин Богомолов по своему обыкновению соригинальничал и снял для Start скринлайф-драму. Она поделена на три сюжетных кластера. Первый, самый занятный - мужик (Игорь Миркурбанов) предлагает незнакомой молодой девушке (Любовь Аксёнова) изображать его мать, за что обещает выплачивать ежедневно не самую низкую московскую месячную зарплату. Во втором общаются два одиноких старика (Надежда Маркина и Сергей Сосновский), попутно открывая для себя собственное прошлое. Эти две пары в конце оказываются косвенно между собой связаны, в отличие от третьей группы, где члены двух приятельствующих молодых семей обнаруживают малоприятные факты о своих суженых. Самая скучная и необязательная часть. Зато ради первых двух "Безопасные связи" можно посмотреть и даже простить режиссёру жестокое камео его новой супруги. Во всяком случае, смотрятся они куда проще "Содержанок". Чему способствует и скромный хронометраж.