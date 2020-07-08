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Вышел трейлер второго сезона "Нагиева на карантине" с двумя Нагиевыми

Новости
    08.07.2020, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Не успел закончиться первый сезон сериала "Нагиев на карантине", как Дмитрий объявил, что его мытарства не закончились", - радостно сообщает комментарий к трейлеру продолжения ситкома, размещенному на YouTube-канале сервиса Okko.

Фото: Kinopoisk.ru
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С обещаниями "новых - карантинными и не только - приключений популярного актера". За которыми зрителям предлагают продолжить следить

Как видим, второй сезон шоу неутомимого, неугомонного и опасно плодовитого Сарика Андреасяна сосредоточится на отношениях Нагиева-старшего и Нагиева-младшего - Кирилла. Он будет полон чего-то вроде задорных шуток и веселых проказ на свежем воздухе.

Ролик был опубликован 6 июля и к этому дню набрал чуть более полутора тысяч просмотров.

"Жду поскорее вышел бы 2 сезон", - уверил единственный к нему комментарий (редакция - авторская).

Премьера - уже 9 июля. Общественность ждут десять пятнадцатиминутных эпизодов.

Первый сезон вышел 30 апреля.

Ранее появилась расширенная информация о бурной личной жизни шоумена.

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