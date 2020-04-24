Новости

Вышла заключительная серия первого сезона нового "Простоквашина" 12:12
The Rolling Stones нарушили молчание, посвятив песню коронавирусу 11:45
"Союзмультфильм" решил отобрать у японцев Чебурашку 23.04.2020
"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 23.04.2020
Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна 23.04.2020

Андреасян выпустит сериал про сидящего на карантине Нагиева

Новости
    24.04.2020, 12:35
Текст:   Олег Усков

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян сосредоточен на новом проекте.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Вышла заключительная серия первого сезона нового "Простоквашина"

Как сообщает Кино-Театр.РУ со ссылкой на пресс-службу Okko Studios, зрителя ждет комедийное шоу с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Под названием "Нагиев на карантине".

Премьера проекта состоится уже 30 апреля на мультимедийной платформе Okko.

Уточнено, что сериал "Нагиев на карантине" "представляет собой историю артиста Дмитрия Нагиева". Причем разворачиваться она будет "в совершенно новых для него реалиях". Дело в том, что последние годы названный востребованный в России артист "работал круглосуточно, не покладая рук", но теперь, на карантине, резко выпал из привычного ритма, уйдя в самоизоляцию.

И вместо смены студий, съемочных площадок, городов и эфиров звезда больших и малых экранов вынужден "поливать цветы, общаться с курьерами, готовить еду", а так же сажает картошку (на случай, если пандемия будет развиваться) и "общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия".

Анонсированы десять пятнадцатиминутных эпизодов "с независимыми сюжетами", в которых экранными партнерами Нагиева станут "популярные актеры и звезды шоу-бизнеса".

Нагиев уже снялся у Андреасяна в фильмах "Непрощённый" и "Гудбай, Америка!"

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет еще и современную версию "Евгения Онегина".

Новости

Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 23.04.2020
73-летняя Марианна Фейтфулл победила коронавирус 23.04.2020
Умер "звездный повар" Сирио Маккиони 23.04.2020
Васильев: Личный водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом 23.04.2020
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Умерла автор песен "Ласкового мая" Алла Гольцева 23.04.2020
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 23.04.2020
Представитель Заворотнюк прокомментировала новости о диагнозе актрисы 22.04.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Новый пост Джонни Деппа в Instagram за сутки набрал почти 2 млн лайков 22.04.2020
Майкл Мур бесплатно выложил свой новый фильм "Планета людей" 22.04.2020
Том Харди выложил в сеть тизер второго "Венома" 22.04.2020
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ faustianovich
Умер актер и сценарист Эндрю Фенади 23.04.2020
Тизер: "Мир Дикого Запада" продлили на четвертый сезон 23.04.2020
От коронавируса умер продюсер Джоэль Рогозин 23.04.2020