Андреасян выпустит сериал про сидящего на карантине Нагиева

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян сосредоточен на новом проекте.

Как сообщает Кино-Театр.РУ со ссылкой на пресс-службу Okko Studios, зрителя ждет комедийное шоу с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Под названием "Нагиев на карантине".

Премьера проекта состоится уже 30 апреля на мультимедийной платформе Okko.

Уточнено, что сериал "Нагиев на карантине" "представляет собой историю артиста Дмитрия Нагиева". Причем разворачиваться она будет "в совершенно новых для него реалиях". Дело в том, что последние годы названный востребованный в России артист "работал круглосуточно, не покладая рук", но теперь, на карантине, резко выпал из привычного ритма, уйдя в самоизоляцию.

И вместо смены студий, съемочных площадок, городов и эфиров звезда больших и малых экранов вынужден "поливать цветы, общаться с курьерами, готовить еду", а так же сажает картошку (на случай, если пандемия будет развиваться) и "общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия".

Анонсированы десять пятнадцатиминутных эпизодов "с независимыми сюжетами", в которых экранными партнерами Нагиева станут "популярные актеры и звезды шоу-бизнеса".

Нагиев уже снялся у Андреасяна в фильмах "Непрощённый" и "Гудбай, Америка!"

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет еще и современную версию "Евгения Онегина".