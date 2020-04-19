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Сарик Андреасян экранизирует "Евгения Онегина" в стиле "Великого Гэтсби"

Новости
    19.04.2020, 19:36
Текст:   Олег Усков
Леонардо Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби". Фото: kinopoisk.ru Леонардо Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби". Фото: kinopoisk.ru
Леонардо Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби". Фото: kinopoisk.ru

Пока вокруг всё плохо, а то и еще хуже (в том числе в контексте кино), у российско-армянской глыбы отечественного кинематографа Сарика Андреасяна, как всегда, все наоборот.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В частности, режиссер и плодовитый продюсер поделился с порталом "Фильм Про" сведениями, что в не столь отдаленных планах кинематографиста - экранизация "Евгения Онегина". Работы в обозначенном направлении уже ведутся, и выполнено полотно будет в стиле "Великого Гэтсби". Под чем, согласно уточнению, имеется в виду лента Лурмана с Ди Каприо.

Впрочем, речь все же идет не о копировании голливудского хита, а о "визуальном решении, напоминающем "Гэтсби".

В данный момент команды Сарика трудится над скриптом проекта. И дело это небыстрое, ведь "нужно учесть множество различных и важных деталей".

Как поясняет режиссер, его цель - "снять "Онегина", сохранив эпоху, но при этом сделав его в современной манере. Съемка, музыка - всё современное, но с сохранением эпохи".

Из слов Андреасяна следует, что сценарий пишется "очень медленно, скрупулезно", поскольку "это все-таки Пушкин". И создатели пока не знают, как люди отнесутся к тому, что авторы экранизации "в какой-то степени всё равно интерпретируют Пушкина, переписывают". Так что сценарий придется еще хорошенько потестировать, прежде чем прозвучит заветное "мотор!"

Расшифровывая нюансы, Сарик напомнил, что "в "Онегине" нет диалогов, а люди же ведь должны разговаривать". Так что авторы пытаются добыть такой баланс, "чтобы фильм был и образовательным, то есть соответствовал тому, что мы читали в школе, и чтобы не оскорбить тех, кто любит это великое произведение".

Фото: kinopoisk.ru
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"Немножко сложновато", - честно признается режиссер, поскольку "эту историю, ментальный код, знают все". Соответственно, сделано всё должно быть "настолько тонко, чтобы не вызвать хейта, чтобы не говорили, что опять на святое покушаются", считает Сарик.

Что касается сроков реализации этой явно амбициознейшей вампуки, кинематографист декларирует примерно год - тогда проект будет заявлен официально и готов к поиску финансирования.

35-летний Сарик Андреасян известен картинами "Беременный", "Служебный роман. Наше время", "Кровавая леди Батори" (продюсер), "Защитники", "Землетрясение", "Непрощенный", "Робо", множеством иных.

Роман в стихах "Евгений Онегин", начиная с немой ленты 1911 года с Петром Чардыниным, экранизировался в разных форматах неоднократно. В числе последних попыток - "Онегин" 1999 года с Рэйфом Файнсом и мюзикл 2015-го Глеба Матвейчука.

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