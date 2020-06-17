Вполне завершенный мини-сериал "Благие знамения" (Good Omens) с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом внезапно получил продолжение в виде замечательной миниатюры. Не прошло и нескольких недель, как было объявлено: Шин с Теннантом снова объединят свои силы - в карантинной драме о двух актерах, мающихся без работы.

Комедийный мини-сериал BBC получил название "Постановка" (Staged), а требования о соблюдении социальной дистанции значительно сузили режиссерские возможности по части создания динамики в повествовании. Итогом стало следующее: Шин и Теннант играют самих себя в компании со своими спутницами жизни - Анной Лундберг и Джорджией Теннант соответственно. Вплелись в повествование и семейные подробности - у Шинов в прошлом году появился первенец, а клан Теннантов (МакДональдов) пополнился пятым представителем младшего поколения. Ну и теперь все желающие узнали, что во дворе у Десятого Доктора стоит самая настоящая ТАРДИС.

Сюжет картины достаточно прост - Саймон Эванс (режиссер "Постановки", также играющий режиссера) еще в докарантинные времена вел нерешительные переговоры с актерами об их возможном участии в пьесе "Шесть персонажей в поисках автора". Однако премьера в Уэст-Энде перенесена на неопределенный срок. К тому же Эванс хоть и держится бодрячком, но на самом деле не уверен в успехе своего начинания, поэтому хочет взять быстротой - начать репетиции прямо сейчас, в режиме телеконференции. Теннант и Шин нехотя соглашаются и из-за всех сил пытаются настроить себя на рабочий лад - и тут Саймон неожиданно отключается, обескураживая своих собеседников.

Когда он все же появляется, становится окончательно понятно, что организатор из него никакой, он постоянно получает нагоняи от продюсера, не может разобраться с актерами и даже живет не у себя дома, а у сестры. Кроме того, на роль, которую получил Майкл Шин, изначально претендовал кое-кто другой …

Сериал идеально передает состояние подвешенности, в котором находились многие из тех, чья работа не могла быть полноценно перенесена в дистанционный формат. Кто-то предавался меланхолии и не мог выработать режим, кто-то строил наполеоновские планы - и ничего в итоге не получалось. Не обошлось и без юмористических ситуаций. Вероятно, рисование ананасов всей семьей, вылазка из дома в четыре утра для того, чтобы посмотреть на восход, перекусы посреди ночи - все это в той или иной мере стало знакомым миллионам людей, по всему миру запертым в четырех стенах. Как и страдание всякой чепухой. Но герои "Постановки" предаются ничегонеделанию самозабвенно, со вкусом, тренируя вокальные связки, разминая мозговые извилины - в общем, с наслаждением изводя друг друга перед камерой.

Шесть эпизодов длиной до двадцати минут каждый идеально выверены - примерно такая продолжительность телеконференции без собственного участия адекватна для просмотра спустя несколько месяцев вынужденного использования этого блага цивилизации. Наблюдать за диалогами героев - одно наслаждение, там есть место и интригам, и обескураживающим ляпам, и последствиям собственного головотяпства. К злорадному улюлюканью Теннанта, Шина шантажирует милая пожилая леди, проживающая по соседству, зато Теннант рисует, как ребенок, в отличие от Шина. Но оба актера - и не раз - становятся жертвами вездесущего британского лицемерия, цена которому в условиях постоянного онлайн-общения с включенным микрофоном - грош. Но при этом они в одной лодке, и мужская солидарность в по-настоящему серьезных вещах всегда побеждает.

Отдельное удовольствие - постоянное пикирование между Теннантом и Шином, в какой-то момент начинает казаться, что на экране - пробы обоих на роль Кроули в "Благих знамениях". Достается и валлийскому языку, и великому поэту Дилану Томасу с его стихотворением "Не уходи безропотно во тьму", и шотландским национальным блюдам, и акценту Теннанта с его визитной карточкой - визгливыми восклицаниями. Не осталось в стороне и шекспировское наследие - оба успели побывать Гамлетами, Теннант - Ричардом II, Шин - Генрихом V и много еще кем, но не перестают соперничать при этом.

Помимо всего этого кельтского великолепия и многочисленных отсылок к истории и культуре, в сериале можно увидеть Сэмюэла Л. Джексона, а также даму Джуди Денч, расставившую все по местам, прямо как принц Чарльз в известной миниатюре "Быть или не быть" из Shakespeare Live.

Одним словом, господа, попробуйте подойти к произошедшему с вами с доброй самоиронией, делайте выводы, а главное - возвращайтесь-ка к жизни - и перестаньте страдать тем самым cachu hwch.

4.5